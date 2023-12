Federica Panicucci è pronta a presentare ‘Capodanno in musica‘. Dopo il successo dello scorso anno, Mediaset punta ancora sulla conduttrice e su Genova, città scelta per trasmettere in diretta l’evento. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e i cantanti che faranno compagnia ai telespettatori la notte di San Silvestro.

“Capodanno in musica 2023” in diretta da Genova, stasera su Canale 5

È la suggestiva cornice di Piazza De Ferrari a Genova lo scenario scelto da Mediaset per trasmettere in diretta il Capodanno di Canale 5. Dopo l’edizione del Tg5 e il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prenderà il via l’evento che ci guiderà nel nuovo anno. L’appuntamento è quindi previsto per il 31 dicembre in prima serata su Canale 5. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani, molto apprezzati dalla generazione Z. A condurre, ancora una volta, sarà Federica Panicucci mentre la regia dell’evento è firmata da Luigi Antonini.

Gli artisti presenti in ‘Capodanno in Musica‘:

Al Bano

Orietta Berti

Articolo 31

Rocco Hunt

Iva Zanicchi

Fausto Leali

Michele Bravi

Mietta

Luigi Strangis

Matteo Romano

Gemelli DiVersi

Ivana Spagna

Gaia

Sophie and The Giants

Enrico Nigiotti

Big Boy

Paolo Meneguzzi

Leo Gassmann

Berna

Federica

Wax

Valentina Parisse

Mamacita

(Non è l’ordine di uscita, la scaletta non è stata annunciata).

Non mancheranno i collegamenti con la Piazza di Bari dove ci sarà Mariasole Pollio di Radio 105 che presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

Presenti gli allievi di Amici

Durante la serata saranno presenti anche tutti gli allievi della scuola di “Amici”. Recentemente abbiamo visto Mida conquistare il disco d’oro con il suo singolo ‘Rossofuoco‘, insieme a lui ci saranno anche gli altri cantanti e ballerini di questa edizione. Per vedere Capodanno in Musica basterà collegarsi su Canale 5 o sentire l’evento su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

Nel backstage saranno infatti allestite delle postazioni radio dove Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella di R101, Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Alan Palmieri di Radio Norba, Arianna Bertoncelli di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan racconteranno a chi sarà all’ascolto la lunga notte di ‘Capodanno in Musica 2023‘.