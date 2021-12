Il Capodanno in Musica di Canale 5 torna in tv con Federica Panicucci. Il tradizionale appuntamento si prepara ad accompagnare i telespettatori nella lunga notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio che segna l’arrivo di un nuovo anno. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti dello show.

Capodanno in Musica 2022, tutti gli ospiti

Venerdì 31 dicembre 2021 dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Canale 5 è pronta ad accompagnare milioni di telespettatori verso il nuovo anno con “Capodanno in Musica 2022“. Dopo un anno di stop causato dalla pandemia di Covid-19, lo show della vigilia di Capodanno torna in diretta su Canale 5. Inizialmente previsto all’aperto nella Piazza Libertà di Bari, l’evento è stato sposato a causa dell’impennata di contagi all’interno del Teatro Petruzzelli. Un scelta obbligata anche se l’accesso al teatro è consentito rispettando una serie di regole: mascherina ffp2 obbligatoria e super Green Pass rafforzato.

Pandemia a parte, milioni di telespettatori sono pronti a brindare all’arrivo del 2022 con la speranza che possa essere l’anno della fine di un incubo che ci attanaglia da febbraio 2020: quello del Coronavirus. A festeggiare l’arrivo del nuovo anno un variegato cast di artisti e ospiti. A cominciare da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli. E ancora: Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre. A chiudere il cast: Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

Capodanno in Musica su Canale 5: saltano Pio e Amedeo e Al Bano. Perchè?

Al momento è questo il cast di cantanti e ospiti del Capodanno in Musica di Canale 5 salvo forfait dell’ultima ora. In questi giorni, infatti, sono stati diversi i personaggi che hanno dovuto rinunciare allo show proprio perchè risultati positivi al Covid-19.

In primis Al Bano che sui social ha annunciato la sua positività al tampone: “ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus. Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”. Grandi assenti anche Pio e Amedeo, visto che stando a delle indiscrezioni poi confermate da fonti Mediaset il comico Amedeo Grieco è risultato positivo al Coronavirus.

Il Covid però non ferma la grande festa di Capodanno di Canale 5 che sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.