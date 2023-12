Grande attesa per la notte più lunga dell’anno, quella di Capodanno. RTL 102.5 non farà mancare ai suoi affezionatissimi ascoltatori e telespettatori la sua compagnia. La prima radiovisione d’Italia è infatti pronta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una programmazione creata per l’occasione: “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5. Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via dagli studi di Milano e Roma, dove i conduttori Federica Gentile, Luca Viscardi, Diego Zappone, Carolina Russi Pettinelli e Mario Vai si collegheranno da ogni angolo d’Italia.

Capodanno in Tv e in radio con il “BIG & BANG” di RTL 102.5: dove la diretta

A partire dalle 23:00, lo spettacolo del Capodanno di RTL 102.5, si sposterà a Verona, nella storica Piazza Bra, dove RTL 102.5 sarà la protagonista del Capodanno di una delle città più affascinanti d’Italia. Sul palco, insieme ad Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Andrea De Sabato, l’influencer e speaker Jessica Brugali e il DJ Sautufau, si esibirà la vincitrice di X Factor Serafine con i finalisti: Maria Tomba, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.

Lo spettacolo di RTL102.5 continua dopo la mezzanotte

Dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con la “Discoteca Nazionale”. Rtl 102.5, all’una, si collegherà con il palco di Olbia: lo show di Salmo animerà le prime ore del 2024 e si canterà a squarciagola. Divertimento assicurato.

Come seguire il Capodanno “BIG & BANG” di RTL102.5

Sarà possibile seguire “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5, a partire dalle ore 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e su tutte le piattaforme social e in streaming su RTL 102.5 Play.

Non vi resta quindi che segnare in agenda l’appuntamento con la notte più lunga dell’anno, all’insegna della musica e del divertimento in compagnia della grande famiglia di RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia.