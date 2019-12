Capodanno 2019 in tv: Federica Panicucci al timone della trasmissione tv che traghetterà il pubblico di canale 5 nel nuovo anno, il 2020. In prima serata su canale 5 una serata all’insegna della musica con molti ospiti tra cui Irama, Rovazzi, Lamborghini e tanti altri.

Capodanno in Musica: con la Panicucci è festa!

Due importanti impegni per la biondissima Federica Panicucci nel periodo delle Feste. Il primo sarà il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, che verrà trasmesso su Canale 5 la sera del 24 dicembre. L’evento, vedrà tra gli ospiti Mahmood, Noemi, Elisa e Fabio Rovazzi.

Il secondo impegno è invece per la sera dell’ultimo dell’anno, la serata di San Silvestro dove la Panicucci sarà la protagonista del “Countdown” per dare il benvenuto al nuovo anno, il 2020. Anche questa volta in diretta da piazza della Prefettura a Bari.

Sul palco tantissimi ospiti per Capodanno in Musica

Tra circa un mese andrà in onda in prima serata su canale 5, Capodanno in Musica: la rete saluterà l’arrivo del nuovo anno con una serie di ospiti formidabili. Alla conduzione per il terzo anno consecutivo, Federica Panicucci.

Capodanno In Musica vs L’anno Che Verrà con Amadeus su Rai 1

La Biondissima Panicucci dovrà vedersela contro l’ammiraglia Rai che invece proporrà “L’anno che Verrà” con al timone come di consueto, Amadeus che sarà impegnato anche nella conduzione del Festival di Sanremo 2020.

L’entusiasmo di Federica Panicucci

Federica Panicucci decisamente entusiasta per la conduzione dell’evento ha dichiarato:

“È per me motivo di orgoglio e vanto entrare in una serata assai importante. Quella sera spero ci siano le famiglie. Canale 5 è una rete familiare. Ci saranno tutti i sapori in quella serata. Sarà un cast per tutti, una serata godibile”.

Appuntamento dunque per martedì 31 dicembre in prima serata su canale 5 con Capodanno in Musica.