Il 17 Agosto Robert De Niro compie 80 anni e non solo Hollywood e dintorni si apprestano a festeggiarlo come si deve. La tv italiana lo fa trasmettendo, nel giorno del suo compleanno, alcuni dei migliori film della sua strepitosa carriera, come Cape Fear-Il promontorio della paura, thriller perverso e mozzafiato diretto da Martin Scorsese nel 1991.

Una delle migliori interpretazioni di De Niro, che vi consigliamo caldamente di vedere (o rivedere): l’appuntamento è per la prima serata su Rete 4. Di seguito vi sveliamo le curiosità più importanti sulla pellicola.

Cape Fear-Il promontorio della paura: la trama in breve e il cast

Un sadico criminale, scontata la pena alla quale è stato condannato e uscito di prigione, si mette sulle tracce dell’avvocato che l’ha difeso, reo, a suo dire, di non essersi impegnato abbastanza per evitargli il carcere. E così, con calcolate manovre tipiche di un lucido paranoico, comincia a perseguitare e terrorizzare la sua famiglia.

Per quanto riguarda il cast, affiancano il sempre eccellente Robert De Niro, gli altrettanto validi Jessica Lange e Nick Nolte.

Le curiosità sul film

Cape Fear-Il promontorio della paura è considerato uno dei thriller più riusciti degli ultimi decenni, in gran parte per il talento degli interpreti e per la ben nota maestria di Scorsese dietro la macchina da presa. Sono tante le curiosità che riguardano il film, eccone qualcuna: