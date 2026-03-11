Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Canzonissima 2026, il programma cult che ha segnato la storia della televisione italiana. A 51 anni dall’ultima edizione, condotta nel 1975 da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Topo Gigio e Mike Bongiorno, mamma Rai ha deciso di rispolverare un vecchio classico del piccolo schermo.

Canzonissima 2026, quante puntate e come funziona

Al via da sabato 21 marzo 2026 la nuova edizione di Canzonissima 2026, lo show musicale affidato alla conduzione di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Un ritorno tra i più attesi della stagione, visto che lo storico programma della televisione torna in onda dopo 51 anni dall’ultima edizione. Per l’occasione Canzonissima torna, ma con un versione completamente rinnovata e un meccanismo di gara differente rispetto al passato. Stando alle prime indiscrezioni la nuova edizione di Canzonissima avrà una durata di 7 puntate, 6 sfide più la finale, che vedranno i cantanti in gara esibirsi dal vivo con un brano legato ad tema preciso.

Una puntata sarà dedicata a “la canzone del cuore”, mentre un’altra al “primo grande successo”. Non mancherà una puntata dedicata al Festival di Sanremo e in particolare alla canzone portata in gara al Festival senza però averlo vinto. Spazio anche “al più grande successo”, ad una canzone da dedicare ed infine “alla canzone che avrei voluto scrivere io”. Durante ogni serata sarà proclamato un vincitore: la canzone che riceverà più vota sarà eletta “Canzonissima della serata“. Infine durante la finale la canzone che riceverà il punteggio più alto sarà la vincitrice di Canzonissima 2026.

Canzonissima 2026, cast – cantanti in gara e giuria

Dopo settimane d’attesa è stato finalmente svelato con un video pubblicato sui profili social ufficiali del programma di Canzonissima 2026 il cast completo di cantanti e concorrenti. Un mix pazzesco tra artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. Spazio anche a voci che hanno saputo conquistarsi un meritato posto nel mondo della musica: Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi e Fabrizio Moro. Infine non mancano “reclute” dell’ultimo Festival di Sanremo 2026 come Elettra Lamborghini, Michele Bravi e Leo Gassmann.

Ecco un recap con il cast completo di cantanti di Canzonissima 2026:

Arisa

Riccardo Cocciante

Elio e le Storie Tese

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

Irene Grandi

Fabrizio Moro

Fausto Leali

Malika Ayane

Leo Gassmann

Enrico Ruggeri

Le performance dei cantanti di Canzonissima 2026 saranno poi sottoposte al giudizio insindacabile di una giuria suddivisa in tre giurie. La prima giuria è composta da un parterre di personaggi del mondo dello spettacolo, la seconda giuria è il pubblico da casa chiamato a votare tramite i social. Infine gli stessi cantanti in gara a Canzonissima potranno esprimere la propria preferenza rivoluzionando così in parte il “classico”sistema di voto.

L’appuntamento con Canzonissima 2026 è da sabato 21 marzo su Rai1.