Con l’annuncio ufficiale dei titoli delle canzoni in gara, Sanremo 2026 inizia a prendere forma. I cantanti hanno svelato i brani che porteranno sul palco dell’Ariston, offrendo il primo vero assaggio del prossimo Festival della canzone italiana. La presentazione, accompagnata da alcuni dettagli sul tema dei brani, è avvenuta durante la finale di Sanremo Giovani 2025 intitolata Sarà Sanremo, trasmessa su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo. Una serata speciale dedicata anche alla selezione degli artisti che accederanno alla categoria Nuove Proposte.

Sanremo 2026: tutti i titoli delle canzoni in gara

Soltanto poche settimane fa, Carlo Conti, intervenuto durante l’edizione del Tg1 delle 13.00, ha annunciato i nomi dei cantanti big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026. La nuova edizione della kermesse canora si svolgerà nella consueta cornice della riviera ligure da martedì 24 a sabato 28 febbraio, con un leggero slittamento rispetto al calendario tradizionale per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il cast dei big in gara si presenta particolarmente ricco e trasversale, capace di unire generazioni e linguaggi musicali diversi. Tra gli artisti annunciati figurano Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Raf, Ermal Meta, Michele Bravi, Francesco Renga e Patty Pravo. Completano il parterre anche Luchè, Nayt, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Bambole di Pezza, Levante ed Eddie Brock.

Ma quali sono i titoli delle canzoni che i 30 big porteranno sul palco dell’Ariston? Di seguito l’elenco completo dei brani in gara al Festival di Sanremo 2026.

I titoli dei brani in gara a Sanremo 2026

L’articolo è in aggiornamento con tutti i titoli ufficiali delle canzoni di Sanremo 2026.

Tommaso Paradiso – (titolo in attesa)

Chiello – (titolo in attesa)

Serena Brancale – (titolo in attesa)

Fulminacci – (titolo in attesa)

Ditonellapiaga – (titolo in attesa)

Fedez e Marco Masini – (titolo in attesa)

Leo Gassmann – (titolo in attesa)

Sayf – (titolo in attesa)

Arisa – (titolo in attesa)

Tredici Pietro – (titolo in attesa)

Sal Da Vinci – (titolo in attesa)

Samurai Jay – (titolo in attesa)

Malika Ayane – (titolo in attesa)

Raf – (titolo in attesa)

Ermal Meta – (titolo in attesa)

Michele Bravi – (titolo in attesa)

Francesco Renga – (titolo in attesa)

Patty Pravo – (titolo in attesa)

Luchè – (titolo in attesa)

Nayt – (titolo in attesa)

J-Ax – (titolo in attesa)

Enrico Nigiotti – (titolo in attesa)

Maria Antonietta e Colombre – (titolo in attesa)

Mara Sattei – (titolo in attesa)

LDA & Aka7even – (titolo in attesa)

Dargen D’Amico – (titolo in attesa)

Bambole di Pezza – (titolo in attesa)

Levante – (titolo in attesa)

Eddie Brock – (titolo in attesa)

Elettra Lamborghini – (titolo in attesa)

I conduttori del PrimaFestival

Qualche giorno fa invece, un altro annuncio ha interessato il PrimaFestival. È stato ufficialmente svelato infatti il cast di conduttori PrimaFestival, il programma che accompagnerà il pubblico nelle serate del Festival di Sanremo 2026, con il compito di scaldare l’atmosfera dell’Ariston in vista dell’inizio della gara.

Per questa edizione la scelta è ricaduta su un trio tutto al femminile, proveniente direttamente dal mondo di Sanremo Giovani. A condurre PrimaFestival saranno infatti Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei, tre volti già ben noti e molto amati dal pubblico e perfettamente a loro agio nel contesto di Sanremo.

Le conduttrici possono contare su una solida esperienza nel panorama musicale, che le rende adatte a raccontare il dietro le quinte del più grande show italiano dedicato alla musica.