Sarà Sanremo è il programma condotto dal direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 nonché conduttore della Kermesse canora italiana per eccellenza, Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan, che questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, in onda in prima serata su Rai1 (e in simulcast su Radio2 e RaiPlay, con lis e sottotitoli) avrà il compito di svelare i titoli dei brani dei cantanti big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Durante la serata si sceglierà, tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani, i quattro giovani che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston.

Canzoni Sanremo 2025 i titoli presentanti a Sarà Sanremo

Soltanto poche settimane fa, Carlo Conti, intervenuto durante l’edizione del Tg1 delle 13.00 ha annunciato i nomi dei cantanti big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2025. Prima di conoscere i titoli dei brani, vediamo insieme chi sono i cantanti.

I cantanti in gara

Prima dell’annuncio era tanta la curiosità sui nomi dei cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dal prossimo 11 febbraio fino al 15 febbraio giorno della finale. In gara alla kermesse canora italiana per eccellenza prenderanno parte: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

I titoli dei brani in gara a Sanremo 2025

In attesa di conoscere i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti in questa nuova avventura sanremese, per lui la terza in qualità di direttore artistico e nonché conduttore, ma anche i nomi sei super ospiti che saliranno sul palcoscenico televisivo più famoso d’Italia, Conti ha annunciato questa sera i titoli dei brani in gara al festival di Sanremo 2025. Ecco di seguito i titoli delle canzoni e i rispettivi cantanti che le eseguiranno sul palco.

LISTA CANZONI SANREMO 2025

Francesco Gabbani – VIVA LA VITA

Clara – FEBBRE

Achille Lauro – INCOSCIENTI GIOVANI

Brunori Sas – L’ALBERO DELLE NOCI

Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento) – LA MIA PAROLA

Giorgia – LA CURA PER ME

Emis Killa – DEMONI

Marcella Bella – PELLE DIAMANTE

Gaia – CHIAMO IO CHIAMI TU

Simone Cristicchi – QUANDO SARAI PICCOLA

Irama – LENTAMENTE

Serena Brancale – ANEMA E CORE

Olly – BALORDA NOSTALGIA

Elodie – DIMENTICARSI ALLE SETTE

Massimo Ranieri – TRA LE MANI UN CUORE

Tony Effe – DAMME ‘NA MANO

Sarah Toscano – AMARCORD

Rocco Hunt – MILLE VOTE ANCORA

Lucio Corsi – VOLEVO ESSERE UN DURO

Noemi – SE T’INNAMORI MUORI

Bresh – LA TANA DEL GRANCHIO



Coma Cose –

Willie Peyote –

Rkomi –

Modà –

Rose Villain –

Fedez –

Joan Thiele –

The Kolors –

Francesca Michielin –

– ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO –