Quali cantanti di Sanremo 2026 provengono da Amici di Maria De Filippi? Chi è riuscito ad entrare nella rosa composta da Carlo Conti per il prossimo Festival della canzone Italiana? Ecco l’elenco degli ex allievi che hanno presentato un brano e che a febbraio avranno l’onore di salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Oltre agli ex allievi del talent dell’ammiraglia Mediaset in gara tra i Big vi sono anche altri artisti in gara tra i Giovani che si stanno contendendo una possibilità importante di entrare in gara. Tra gli altri artisti in gara, infine, vi sono però anche personaggi legati a Maria De Filippi e al suo programma in quanto sono stati giudici o coach nelle varie edizioni di Amici.

Cantanti Sanremo 2026: i Big provenienti da Amici di Maria De Filippi

Durante il Tg1 di domenica 30 novembre 2025 Carlo Conti ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2026. Nell’elenco dei 30 Big compaiono alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Quali?

In primis Enrico Nigiotti. Il cantante toscano partecipò nell’edizione di Emma Marrone, Stefano De Martino ed Elena D’Amario. Con quest’ultima ebbe una breve storia d’amore e proprio per amore fece un gesto bellissimo che è passato alla storia e di cui ancora tutti parlano. Lui preferì eliminarsi per poter lasciare che la ballerina proseguisse il suo percorso. Successivamente Nigiotti si presentò anche a X Factor.

Oltre a lui vi sono LDA ed Aka7even. I due gareggiano insieme. Il figlio di Gigi d’Alessio e il pupillo di Anna Pettinelli hanno partecipato rispettivamente alla ventunesima e alla ventesima edizione del talent.

A completare la lista degli ex vi è anche Mara Sattei. La bravissima artista partecipò alla tredicesima edizione, approdò al Serale ma venne eliminata alla seconda puntata.

Chi manca tra i Big ex di Amici?

Subito dopo l’annuncio dei cantanti di Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti, sono partite le polemiche. Secondo molti mancano i Big veri e propri. Sui social c’è chi ha fatto notare l’assenza anche di volti molto amati provenienti dal talent di Maria De Filippi. Si sente l’assenza di artiste come: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie e Annalisa. Molti hanno sottolineato perfino l’assenza di Irama.

Se ci si aspettava la partecipazione di Emma e Irama, si è invece capito, dalle loro ultime dichiarazioni, che Elodie ed Annalisa avevano in programma di riposarsi. Su Alessandra Amoroso invece erano tutti concordi che fosse impegnata ancora a fare la mamma.

C’è però chi si è domandato come mai fossero assenti anche cantanti come: Gaia e Sarah Toscano o come Mida. Di questo terzetto per ora si sa solo che Gaia, come si evince nelle sue Stories, è in vacanza in terra natia e si sta divertendo dall’altra parte del mondo. Non è detto però che a Medellín, città con una ricca scena musicale e culturale, stia studiando nuovi sounds per un prossimo album.

Il giallo sulla foto di Aka7even: l’errore del Tg1

Proprio un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi è al centro dell’attenzione e delle polemiche in queste ore. Come mai? Quando Carlo Conti ha annunciato i partecipanti al Tg1 è stata mostrata una foto di LDA e Aka7even insieme. Peccato però che nessuno abbia riconosciuto Aka7even. A quanto pare chi ha confezionato le grafiche ha confuso l’artista proveniente dal talent di Canale 5 con qualcun altro. Lo stesso Aka7even ha commentato divertito su Instagram e il suo post è diventato virale su diverse piattaforme. Si è dunque aperto il giallo. In poco tempo, però, gli utenti social lo hanno risolto. Svelata l’identità del ragazzo scambiato per l’artista che salirà sul palco insieme al figlio di Gigi D’Alessio, tutto è finito nel migliore dei modi. A concludere la vicenda, con un sorriso, è stato lo stesso Aka7even che ha messo come sua foto profilo l’immagine del suo “sosia”.

cast horror ma ci regalano la cosa più divertente con l'errore della foto AKA7 nell'annuncio della sua partecipazione a sanremo con LDA #Sanremo2026 pic.twitter.com/YqlUpD5cQa — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) November 30, 2025

Gli altri “amici” di Maria De Filippi

Tra i cantanti a Sanremo 2026, ovvero tra i Big in gara, vi sono poi altri “amici” di Amici di Maria De Filippi. Tra di loro ad esempio vi è: Ermal Meta, più volte giudice nel talent, Francesco Renga, giudice e coach al Serale, Michele Bravi, coach e giudice al Serale, ma anche Arisa, ex prof di canto al fianco di Rudy Zerbi. Proprio quest’ultima, durante una vecchia puntata di Amici, fece capire quanto ci stesse male per non essere riuscita, gli anni precedenti, ad entrare nell’elenco dei Big in gara e a salire nuovamente sul palco dell’Ariston.