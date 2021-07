Grande successo al Festival di Cannes 2021 per il film “Tre Piani” diretto dall’attore e regista Nanni Moretti. Il film presentato ieri è stato accolto con una standing ovation e ben 11 minuti di applausi.

Festival di Cannes 2021: successo per “Tre piani” di Nanni Moretti

Il film accolto in sala con un’ovazione e grandissimo calore al termine della proiezione, segna il ritorno del regista italiano al concorso per la Palma d’oro. Tutta la sala letteralmente in piedi ad applaudire Moretti e gli interpreti del film.

Il regista emozionato ha voluto ringraziare il cast e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del film. In sala seduti accanto a Nanni Moretti, figuravano alcuni protagonisti del film come: Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e tutti gli altri. Insieme agli attori e al regista, erano presenti in sala anche i produttori dell’opera cinematografica: Domenico Procacci di Fandango e Paolo Del Brocco di RAI Cinema.

“Tre piani” di Nanni Moretti: la trama

“Tre piani”, racconta la storia di tre famiglie che vivono nello stesso palazzo. Una quotidianità che logora la loro esistenza, disfa i legami, apre ferite, consuma drammi. Al piano terra di un del palazzo nel romano abitano Lucio e Sara, carriere avviate, spinning e una figlia che viene solitamente potata dai vicini di casa, Giovanna e Renato.

Al secondo piano c’è Monica, che ha sposato Giorgio, sempre fuori casa, ha partorito Beatrice senza padre e ‘ha’ un corvo nero sul tavolo. All’ultimo abitano da circa trent’anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno cresciuto Andrea al banco degli imputati. Durante la notte avviene un incidente, il veicolo travolge un passante e si schianta contro il muro dello stabile, rovesciando i destini degli inquilini e mischiando i piani.

“Tre Piani”: il cast del film presentato al Festival di Cannes 2021

Nel cast troviamo una bravissima Margherita Buy che interpreta Dora, Riccardo Scamarcio veste i panni di Lucio, Alba Rohrwacher quali di Monica. Nel film compare anche l’attore Adriano Giannini nel ruolo di Giorgio, Elena Lietti invece è Sara. Alessandro Sperduti è Andrea, mentre Denise Tantucci è Charlotte. Lo stesso regista Nanni Moretti è allo stesso tempo attore nel film interpretando Vittorio. Anna Bonaiuto interpreta Giovanna, Paolo Graziosi è invece Renato. Stefano Dionisi è Roberto, mentre Tommaso Ragno interpreta Luigi.