La programmazione televisiva del Gruppo Cairo Communication ha in serbo una importante novità per la stagione 2025-2026. Dal 1 ottobre 2025 arriva LA7 CINEMA, il nuovo canale pensato per raccontare e condividere con i telespettatori la grande magia del cinema. Si tratta di un canale in chiaro dedicato al grande cinema che prende il posto di La7d, il canale dedicato al mondo delle donne.

Dopo 15 anni di programmazione La7D chiude per lasciare spazio ad un nuovo progetto editoriale che si preannuncia una nuova sfida per la rete. Il 30 settembre termina così il progetto editoriale di La7d, Canale televisivo in chiaro nato il 22 marzo del 2010 e inaugurato con la prima visione del film “Non pensarci”, seguita dallo spettacolo “Il Milione – Quaderno Veneziano” di Marco Paolini.

La7 Cinema, il nuovo canale del Gruppo Cairo Communication: dove vederlo in tv

Il canale LA7 CINEMA debutta il 1 ottobre 2025 in chiaro sul canale 29 del digitale terrestre e ospiterà tutti i generi cinematografici, dalla commedia all’action, dal crime al western, dal cinema d’autore ai grandi classici, per un’esperienza avvincente che farà scoprire e riscoprire al pubblico la bellezza e la ricchezza del cinema di tutto il mondo. Le storie che attraverso il grande schermo hanno appassionato, divertito, commosso nuove e vecchie generazioni. La7 Cinema, a casa tua e dove vuoi: su tv, computer, tablet e smartphone.

