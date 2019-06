Corrado Mantoni e Gerry Scotti “insieme” a La Corrida. Questo lo scenario – forse un po’ difficile da immaginare prima d’ora – che, stasera su Canale 5, viene presentato a chi guarda l’attesa dedica tv fatta all’amato conduttore romano.

Canale 5, stasera c’è “La Corrida – Omaggio a Corrado”

Stasera, infatti, in prima serata su Canale 5, va in onda “La Corrida – Omaggio a Corrado“; a suo modo un piccolo grande evento televisivo, trasmesso a distanza di 20 anni dalla morte del popolare presentatore (8 giugno 1999 – 8 giugno 2019).

Così, a partire dalle ore 21.20 di questa sera, la rete diretta da Giancarlo Scheri trasmette l’ultima puntata dei “Dilettanti allo sbaraglio”, la serata finale datata 20 dicembre 1997 e presentata da Mantoni prima della morte, avvenuta due anni dopo nella “sua” Roma.

L’appuntamento è, dunque, fissato per l’odierno prime time, anche in diretta live streaming su Mediaset Play. Al momento, invece, non è chiaro se, dopo la messa in onda, Mediaset pubblicherà la replica integrale anche in streaming on demand.

In Tv – ricordiamo – Corrado ha condotto La Corrida per dieci edizioni, dal 1986 al 1998, sempre con trionfale successo. La inventò insieme al fratello Riccardo, almeno inizialmente come trasmissione in radio.

La Corrida, Gerry Scotti introduce la puntata: “Corrado era inarrivabile”

Stasera, però, su Canale 5, ad introdurre la speciale puntata de La Corrida c’è Gerry Scotti. Colui che, proprio da Corrado, ha “ereditato” il programma, conducendolo per non poche puntate. Questo, del resto, il ricordo affettuoso da parte di Scotti: