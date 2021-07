Canale 5, svelati i Palinsesti 2021 2022 per la rete Mediaset. Diverse le novità annunciate, anche se l’ammiraglia del Biscione punta sul sicuro tenendosi ben stretti in squadra nomi da ’90 come Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Piero Chiambretti, Barbara d’Urso e Michelle Hunziker. Ecco tutti i programmi che vedremo sull’Ammiraglia del Biscione.

Palinsesti Canale 5 2021 2022: le novità che vedremo in tv sulla rete ammiraglia Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha presentato alla stampa i Palinsesti tv 2021 2022 di Canale 5: dal ritorno di Enrico Papi alla piccola rivoluzione che toccherà la domenica pomeriggio. Scopriamo insieme come sarà la programmazione televisiva dell’ammiraglia del Biscione suddivisa per i giorni della settimana.

Domenica sera:

il ritorno di Enrico Papi al timone di “ Scherzi a parte “:

al timone di “ “: Michelle Hunziker conduce “All Together Now” e durante le feste di Natale gli speciali “All Together Now Kids“.

Lunedì sera:

Grande Fratello Vip 6 con Alfonso Signorini e le nuove opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: 13 puntate + 8 raddoppi settimanali il venerdì.

Martedì sera:

Champions League

Speciali di Caduta Libera con Gerry Scotti

Mercoledì sera: interamente dedicato alle fiction

“ Luce dei tuoi occhi “

“ “ Giustizia per tutti “

“ “Una famiglia per bene“

Giovedì sera: LE NOVITA’

Star in the star con Ilary Blasi

con Ilary Blasi D’IVA , due speciali dedicati ad Iva Zanicchi

, due speciali dedicati ad Iva Zanicchi Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio Speciale Claudio Baglioni (da definire)

Venerdì sera :

Grande Fratello Vip 6

Sabato sera:

“Tu si que vales” di Maria De Filippi.

Domenica sera:

“La domenica del villaggio“. A seguire “Avanti un altro pure di sera“.

Canale 5, cosa vedremo da gennaio 2022?

Durante la presentazione ufficiale del Palinsesto Canale 5 2021 2022, particolare attenzione è stata dedicata anche a quello che vedremo sulla ammiraglia del Biscione a partire da gennaio 2022. Scopriamolo insieme, day by day.

Lunedì sera da gennaio 2022

Grande Fratello Vip 6

La talpa (da definire)

L’isola dei famosi

Martedì sera da gennaio 2022

nuovo programma Maria De Filippi ;

; Champions League

Mercoledì sera da gennaio 2022: le fiction

“ Tutta colpa di Freud “

“ “ Fosca “

“ “ Destini in fiamme “

“ “ L’ora “

“ “Buongiorno Mamma 2“

Giovedì sera da gennaio 2022

“ Felicissima Sera ” di Pio e Amedeo;

” di Pio e Amedeo; speciale in due puntate di Michelle Hunziker ;

; concerto per i 70 anni di Renato Zero ;

; “Speciale Big Show” (da confermare).

Venerdì sera da gennaio 2022

Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini

di Alfonso Signorini “ La talpa “

“ “L’Isola dei Famosi“.

Sabato sera da gennaio 2022:

“ C’è posta per te ” di Maria de Filippi

” di Maria de Filippi Amici, il serale.

Passiamo al Daytime di Canale 5. Tutto confermato: da “Mattino Cinque” a “Forum” passato per le soap, “Uomini e Donne” e “Pomeriggio Cinque“. Solo il contenitore di Barbara D’Urso segna una riduzione importante: solo 45 i minuti in video per la conduttrice del “caffeuccio”. Confermati poi “Caduta Libera” di Gerry Scotti e dal 2022 “Avanti un altro” con Paolo Bonolis

La sostanziale novità poi riguarda la DOMENICA: Barbara D’Urso non ci sarà più con “Domenica Live”. Al suo posto arriva Anna Tatangelo pronta a sfidarsi con Mara Venier: la ex di Gigi d’Alessio si metterà alla prova nel nuovo programma “Scene da un matrimonio“. A seguire Silvia Toffanin che raddoppia il suo appuntamento con Verissimo non solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio.

Allora che ne pensate delle novità proposte da Mediaset per la prima rete Canale 5?