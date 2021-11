Can Yaman è il divo per eccellenza. Il fascino turco e la faccia da bravo ragazzo hanno conquistato l’Italia e molti altri paesi, sin dalla prima messa in onda di Bitter Sweet nel 2019. Quell’estate calda e piena d’amore lo hanno reso uno degli attori più acclamati nel nostro paese. Il suo arrivo a Napoli, inatteso, ha radunato una folla tale che non si vedeva dai tempi di Maradona.

Tutte pazze per Can Yaman: vi sveliamo il motivo del successo

Madri, nonne e giovani ragazze hanno letteralmente perso la testa per Can Yaman. Dai modi gentili che colpiscono molto più del suo aspetto prorompente, l’attore turco è riuscito ad imporsi nel palinsesto Mediaset oltre che con le serie tv turche anche con nuove esperienze tutte Made in Italy. Infatti, sono in corso le riprese di Viola come il Mare che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi e poi, ben presto si inaugurerà il set del progetto internazionale Sandokan nel quale troveremo l’attore torinese Luca Argentero.

La Turchia e l’Italia non sono mai state così affiatate e vicine prima della scoperta di Can Yaman da parte del pubblico italiano. All’attore si devono le trasferte ad Istanbul di gruppi di fan che hanno riscoperto quella parte di terra a cavallo tra Asia e Europa e che si affaccia sul Bosforo. Con la scusa di incontrare Yaman, visitano i set e si lasciano affascinare dalla cultura e dal cibo turco accompagnato dall’immancabile tè. Can Yaman promosso subito ai vertici del Ministero per il Turismo.

Scorpione, altruista e meticoloso nel suo lavoro, Can Yaman sembra averle tutte per essere considerato l’uomo perfetto. Con una carriera così, in ascesa il pensiero porta ad una domanda netta: dopo l’Italia e l’Europa, Can Yaman punta ad Hollywood?

Per quanto lo si conosca dall’esterno, si può dire tutto tranne che quando fissa un obiettivo non lo raggiunga in pieno.

Can Yaman: festa di compleanno con le fan a Cinecittà World, dopo la visita al Policlinico I di Roma

Ieri, è stata una giornata importante per Can Yaman perché ha potuto incontrare le migliaia di fan che si riversano in strada ogni qual volta l’attore è presente in una delle nostre città. Can Yaman, non solo, ha dato vita all’associazione Can Yaman For Children ma è riuscito nell’impresa di raccogliere, mediante donazioni spontanee, fondi per donare una culla termica e un respiratore per il reparto di Neonatologia Pediatrica.

Prima dell’incontro con le fan presso Cinecittà World, Can Yaman si è recato all’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma dove ha incontrato i bambini e le famiglie che potranno beneficiare dei macchinari acquistati Poi, è iniziata la festa a Cinecittà Word tra selfie, regali, cori e tanti sorrisi.

Per il suo 32esimo compleanno, Can Yaman non poteva desiderare altra felicità che non quella del suo pubblico, dei suoi cari anche se da lontano e la serenità che ne deriva dall’aver fatto del bene agli altri. Insomma, buon compleanno Can Yaman!