Che estate sarebbe senza Can Yaman? Di sicuro meno bollente del previsto. L’attore turco che ha fatto breccia nei cuori di milioni di telespettatrici tornerà su Canale 5 per la gioia di tutte le fan. Quando? Come? Ecco tutte le news in merito. Siete felici? La serie che vedremo andare in onda si chiama Erkenci Kuş.

Erkenci Kuş, la nuova sere tv con l’amatissimo Can Yaman

Arriva Uccello del Mattino, questa è la traduzione letterale in italiano della fiction turca Erkenci Kuş. Protagonista, come dicevamo, l’attore di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la serie che ci ha tenuto compagnia giusto durante la calda estate 2019.

Per quanto tempo vedremo Can Yaman? Ebbene le fan possono dormire sonni tranquilli. Ci sono ben 51 episodi da due ore ciascuno. Yaman interpreterà il pubblicitario Can Divit che vivrà un travagliato amore con la timida Sanem Aydin.

Quando vedremo la serie in onda? Ebbene a quanto pare Mediaset ha fatto in modo che tutti potessero lavorare rapidamente sul doppiaggio per regalare ai telespettatori qualcosa con cui rimanere incollati davanti alla tv anche quando fuori il clima sarà più caldo che mai. Pare che probabilmente già a metà giugno la serie imperverserà sul piccolo schermo. Questo, almeno, secondo uno dei doppiatori. Giuliani, infatti, dopo essere stato confermato come la voce italiana del bel Can Yaman, lo ha svelato a Newscinema.

Chi non riuscirà ad aspettare giugno potrà iniziare a seguire il proprio beniamino in lingua originale o in spagnolo. Ebbene sì la serie è già andata in onda in Spagna.

Di cosa parlerà Erkenci Kuş? La trama

La centro della serie tv vi sarà la giovane e bella Sanem, una ragazza che oltre a scrivere desidererà di trasferirsi alle isole Galapagos. Dopo aver così trovato un lavoro in un’importante agenzia pubblicitaria, la giovane farà la conoscenza dell’affascinante Can Divit, un fotografo molto conosciuto anche all’estero. Quest’ultimo verrà costretto a tener a bada alla nuova arrivata in azienda proprio dal padre, ovvero dal capo della famosa Divit. Come mai?

Ebbene Aziz, preparandosi per la pensione, chiamerà a raccolta i suoi due figli, Can e Emre. Entrambi dovranno imparare a gestire l’azienda così come il padre l’ha portata avanti per anni, rendendola la più importante di Instambul. Collaborando quindi Can ed Emre tenteranno di non deludere il genitore. Mentre il primo, però, rientrato in città proprio per aiutare il padre, si ritroverà a controllare gli aspetti più creativi, il secondo continuerà a tener dietro alla contabilità, così come ha sempre fatto.

Inutile dire che la scintilla scoccerà immediatamente fra Sanem e Can, ma la coppia non avrà vita facile. Tanti ostacoli si frapporranno fra loro e la felicità.