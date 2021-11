Can Yaman si racconta in un libro. Sembra strano anche a me è il titolo scelto per svelare la sua verità a tutti. Il libro sarà presente tutte le librerie a partire dal 30 novembre 2021.

Can Yaman si racconta nell’autobiografia “Sembra strano anche a me”

Sembra strano anche a me di Can Yaman, edito da Mondadori Electa, è già disponibile sulle piattaforme digitali in pre-order. L’annuncio, arrivato ieri dall’account Instagram, vede un video con protagonista l’attore nella sua casa romana. Ad accompagnare questi frame delle frasi semplici ma di effetto in rosso.

“Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità”.

Un libro rivelazione, quello di Can Yaman che in prima persona ha deciso di parlare della sua vita. Dall’infanzia al successo delle serie tv che lo hanno portato a viaggiare e a diventare un sex symbol internazionale.

Le fan di Can Yaman già conoscono tutto di lui eppure non perderanno l’occasione di dimostrargli la loro presenza attraverso l’acquisto di Sembra strano anche a me. Del resto, anche la fragranza Can Yaman Mania è andata sold out dai primi giorni del lancio.

Can Yaman e Francesca Chillemi: è nato l’amore sul set di Viola come il Mare?

L’attore turco, amatissimo in Italia, è impegnato sul set di Viola come il Mare prodotto da Lux Vide ma gli impegni non diminuiscono. Il suo compleanno l’ha trascorso a Roma con i bambini del Policlinico Umberto I e con i fan nel Parco divertimenti di Cinecittà World, poi, nei giorni a seguire ha festeggiato con i suoi amici più stretti.

Nelle ultime ore è, ancora una volta, al centro del gossip dal momento che il giornale Chi diretto da Alfonso Signorini lo ha fotografato presso la casa della collega e, forse nuova fiamma, Francesca Chillemi.

Dopo la love story con Diletta Leotta, Can Yaman sembra aver voltato pagina. Non è arrivata nessuna smentita, al momento. Se son rose, fioriranno.