Can Yaman è tornato a casa, in Turchia. Proprio così, l’attore sex symbol sarà il protagonista della nuova serie “El Turco” girata interamente in Turchia e disponibile prossimamente sulla piattaforma streaming Disney +.

Can Yaman news: una nuova serie in arrivo su Disney+

Disney plus è ufficialmente disponibile in Turchia e ha scelto il testimonial perfetto. Si tratta di Can Yaman pronto a tornare in patria per realizzare una nuova serie dal titolo “El Turco“. L’attore, infatti, è stato scelto come volto per il lancio della piattaforma streaming, ma anche come il protagonista della prima serie in arrivo il prossimo anno. Il successo di Can è noto a tutti, in particolare al pubblico italiano, grazie al fenomeno dizi, ossia le serie turche che hanno conquistato il mondo.

In Italia l’attore è un vero e proprio sex symbol, complice anche la storia d’amore con Diletta Leotta, e il successo di serie come “Bitter sweet”. Prossimamente l’attore sarà protagonista della serie “Viola come il mare“ in cui veste i panni dell’ispettore Francesco Demir. Terminate le riprese a Palermo, l’attore è volato in Turchia per la realizzazione di una serie da lanciare su Disney +.

El Turco, la nuova serie con Can Yaman

La nuova serie turca con Can Yaman protagonista si chiama “El Turco” e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma online di Disney +. Dal 16 giugno, infatti, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Star è disponibile in Turchia. Stando alle prime anticipazioni trapelate sulla nuova serie, l’attore turco vestirà i panni de El Turco, il protagonista dell’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras ambientato a fine Seicento, durante l’assedio a Vienna dell’Impero Ottomano.

El Turco è riuscito a sopravvivere agli attacchi degli austriaci rifugiandosi nella cittadina di Moena trovando ospitalità e solidarietà da parte della gente del luogo. Un dato storico che ancora oggi è festeggiato nel mese di agosto in Turchia. Al momento non è dato sapere quando uscirà la serie, ma sicuramente gli episodi saranno su Disney Plus non prima del 2023.