Can Yaman si è raccontato a cuore aperto in una lunghissima intervista rilasciata a Vanity Fair parlando dell’amore per Diletta Leotta, del matrimonio, ma anche delle sue fan. Non solo, il popolare attore turco ha rivelato anche alcuni retroscena sulla sua vita privata condividendo ricordi di infanzia.

Can Yaman su Diletta Leotta: “grande rispetto per lei”

E’ l’uomo più desiderato e richiesto del momento. Di chi parliamo? Naturalmente di Can Yaman, l’attore turco protagonista della serie “DayDreamer – Le ali del sogno“. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti per milioni di italiane e non solo, anche se l’attore sex symbol dopo un lunghissimo periodo di singletudine ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di Diletta Leotta. Un rumor poi confermato dalla stessa coppia che è uscita alla scoperto per il dispiacere delle fan dell’attore.

Proprio dalle pagine di Vanity Fair, Can ha confermato forte e chiaro il suo amore per la bellissima conduttrice e giornalista sportiva:

È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme.

L’attore ha anche parlato del matrimonio di cui tutti parlando precisando:

Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

Can Yaman: il padre e le lettere delle fan “ossessionate”

Non solo l’amore per Diletta Leotta, Can Yaman si è raccontato a 360° convivendo anche un momento molto difficile della sua infanzia legato al padre.

“C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola” – ha dichiarato l’attore turco che da quel momento di difficoltà ha imparato la forza di reagire.

“Se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: qesto è stato il mio segreto” – ha aggiunto l’attore che ha cambiato la sua vita grazie ad un amico speciale – “un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore“.

Con 8 milioni di follower su Instagram, Can è uno degli attori e personaggi più amati e richiesti del momento. Amatissimo da donne (e non solo), l’attore ha raccontato di ricevere migliaia di lettere che presto potrebbero essere raccolte in un vero e proprio museo.

“Cerco di leggere le loro lettere – ha dichiarato l’attore parlando delle fans – ma non riesco perché ne sono davvero tante, mia madre invece sta costruendo un vero museo di lettere. Sembrano ossessionate – dice Can Yaman – ma dalle loro parole poetiche mi rendo conto che mi amano davvero”.