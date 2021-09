Can Yaman ha un nuovo amore dopo Diletta Leotta? Alla mostra del Cinema di Venezia ’78 è arrivato il sex symbol turco, ma questa volta non è con la giornalista e volto di Dazn, ma con la modella e attrice Moran Atias. I due, bellissimi insieme, hanno sorriso ai fotografi facendo così scoppiare un nuovo gossip!

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

Can Yaman e Diletta Leotta non stanno più insieme? A detta di molti la coppia dell’estate sarebbe già scoppiata, anche se nessuno dei due ha mai smentito né confermato la notizia della fine del loro amore. A parlare però sono i fatti: la conduttrice e giornalista sportiva e l’attore turco non pubblicano una foto insieme sui social da settimane.

Non solo, nelle ultime ore il sex symbol è sbarcato in laguna a Venezia per ricevere il premio nell’ambito del Filming Best Italy Movie Award durante la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia senza la Leotta, ma in compagnia di un’altra bellissima donna.

Di chi si tratta? Per il red carpet di Venezia ’78 il bel Can si è fatto accompagnare da Morian Atias, la modella e attrice israeliana che in fatto di curve non ha nulla da invidiare alla Leotta. Tra i due sul red carpet sguardi e sorrisi che hanno immediatamente scatenato la curiosità dei presenti e del mondo del gossip. Possibile che ci sia del tenero tra i due?

Can Yaman e Moran Atias avvistati a Venezia ’78: solo amici o c’è qualcosa di più?

La presenza di Moran Atias e Can Yaman alla Mostra del Festival del Cinema di Venezia ’78 ha attirato l’attenzione dei mass media e del gossip. In tantissimi, infatti, si sono chiesti se tra i due attori ci fosse del tenero visto che sul red carpet si sono scambiati sguardi di intesa e sorrisi che hanno fatto fantasticare i presenti.

Va detto però che l’attrice israeliana era presente a Venezia per partecipare all’evento dell’attore turco premiato durante il Filming Best Italy Movie Award. Intanto Can Yaman è stato riconfermato anche quest’anno nella programmazione di Mediaset con la nuova soap “Viola come il mare“.

Non è dato sapere se tra i due c’è un feeling speciale o solo una semplice amicizia. Una cosa è certa: l’assenza di Diletta Leotta è l’ennesima prova che qualcosa tra i due si sia rotto.