Tutto pronto per la 20° giornata giornata di Campionato di Serie A 2020 2021 in campo da venerdì 5 a domenica 7 febbraio 2021. Prosegue la corsa allo scudetto finale con Milan capolista, ma l’Inter di Antonio Conte alle spalle con soli due punti di differenza. Ecco tutte le anticipazioni, il calendario delle partite in onda in tv suddivise, come sempre, fra Sky e Dazn.

Si accendono i riflettori sulla 21ima giornata d’andata del calendario Serie A 2020- 2021 con dieci imperdibili match. Le squadre della Serie A scendono in campo tra venerdì 5 febbraio a domenica 7 febbraio 2021 con grandi sfide. Si comincia venerdì 5 febbraio con l’anticipo che vede scontrarsi la Fiorentina di Cesare Prandelli contro l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri fuori casa cercano di vincere il match portando a casa così 3 punti importantissimi per avvicinarsi al Milan capolista. Sempre venerdì l’attenzione è sulla sfida in casa del Milan di Stefano Pioli, campione d’inverno, che sfida in casa il Crotone.

La Serie A prosegue poi sabato 6 febbraio 2021 con quattro partite: Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia alle ore 15.00, mentre la Juventus di Andrea Pirlo sfida in casa la Roma. Grande attesa per anche Genoa-Napoli in programma sabato 6 febbraio 2021 su Dazn. A seguire tutti gli appuntamenti e le partite della 21° giornata di Serie A 2020-2021.

Prossime partite Serie A, 21° giornata di Campionato su Sky e Dazn

Il calendario le partite della 21° giornata di Serie A 2020-2021 suddivise per giorni, orari e rete di programmazione:

Venerdì 5 febbraio 2021

ore 20.45: Fiorentina-Inter – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45: Milan-Crotone – IN DIRETTA SU SKY

sabato 6 febbraio 2021

ore 15.00: Atalanta-Torino – IN DIRETTA SU SKY

ore 15.00: Sassuolo-Spezia – IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00: Juventus-Roma – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 – Genoa-Napoli – IN DIRETTA SU DAZN

Domenica 7 febbraio 2021:

ore 12.30: Benevento-Sampdoria – IN DIRETTA SU DAZN

ore 15.00: Udinese-Verona – IN DIRETTA SU DAZN

ore 18.00: Parma-Bologna – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45: Lazio-Cagliari – IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A Tim 2020-2021:

Ecco la classifica completa di Serie A 2020-2021 dopo la 20ima giornata di campionato:

Milan 46

Inter 44

Roma 40

Juventus 39

Napoli 37

Lazio 37

Atalanta 36

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 26

Benevento 22

Fiorentina 22

Genoa 21

Udinese 21

Bologna 20

Spezia 18

Torino 15

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12