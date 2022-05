Con l’arrivo della primavera – estate molti programmi televisivi che ci hanno tenuto compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale ci salutano per tornare a settembre. L’estate tuttavia non è solo stagione di repliche. Su Rai1 ad esempio, la mattina al posto di “E’ sempre Mezzogiorno” di Antonella Clerici arriva un nuovo programma itinerante che si chiama “Camper”. Vediamo di cosa si tratta e chi lo conduce.

Nella tarda mattinata di Rai1 arriva “Camper”, spin off di Linea Verde

Questo mese di maggio è l’ultimo per il programma di Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno” che ci saluta esattamente venerdì 3 giugno 2022 per poi tornare a settembre con l’edizione 2022/2023. Cosa cambierà dunque nel palinsesto di Rai1 in quella specifica fascia oraria? Ebbene nella fascia che va dalle 12.00 alle 13.30 andrà in onda un programma itinerante che prende il nome di “Camper” spin off di Linea Verde. Alla conduzione vedremo Tinto – vero nome Nicola Prudente – e Roberta Morise reduce dal reality sulla sopravvivenza L’isola dei Famosi.

Il programma Camper dunque dall’inizio di giugno fino agli inizi di settembre occuperà il palinsesto di Rai1 raccontando agli italiani le bellezze della nostra Penisola. Un programma che, come lascia intendere il titolo, sarà itinerante e ci porterà in giro per l’Italia, ogni settimana in una località differente.

Camper nel mezzogiorno estivo di Rai1 con Tinto e Roberta Morise

Rai1 dunque nei mesi estivi propone una novità nella fascia oraria del mezzogiorno proponendo il programma Camper, spin off di Linea Verde. La trasmissione ci mostrerà e racconterà luoghi e situazioni del nostro Bel Paese e sarà diffuso in diretta. Camper andrà in onda per una settimana da un luogo, dal lunedì al venerdì, per poi passare nell’altra settimana ad un altro luogo di villeggiatura e così via.

È sempre mezzogiorno: quando tornerà in onda?

Naturalmente Antonella Clerici, tornerà con la nuova stagione televisiva a settembre ripartendo dalla terza stagione del fortunato e seguitissimo programma “E’ sempre mezzogiorno” che macina ascolti sempre più promettenti.