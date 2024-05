Camper in Viaggio con Lorella Boccia: anticipazioni, novità e quando in tv

‘Camper in Viaggio’ si rinnova e lo fa con una nuova conduttrice, Lorella Boccia. La giovane ritorna in Rai dopo due anni dalla conduzione di ‘Made in Sud’. Guiderà un programma itinerante estivo che ha l’obiettivo di portare il pubblico in giro per l’Italia. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda.

Lorella Boccia e Tinto conducono Camper in Viaggio

A bordo di veri camperisti, Tinto e Lorella Boccia ci guidano alla scoperta delle bellezze del nostro paese. La conduttrice prende il posto di Roberta Morise al timone di ‘Camper in Viaggio‘ che andrà in onda su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per lunedì 3 giugno 2024.

Anche per questa edizione ci sarà il “Professore” Umberto Broccoli che approfondirà varie tematiche spiegando dove ci troviamo e le peculiarità di quel posto. Poi affiderà a Lorella e Tinto una missione che può essere preparare un primo a base di pesce, recuperando da soli gli ingredienti, o fare immersione. I due presentatori accompagneranno i telespettatori alla scoperta di molte località d’Italia facendo leva sulla loro curiosità. Nulla è infatti scritto e tutto è lasciato alla bravura e complicità tra i due presentatori. Dopo ‘Camper in Viaggio‘ andrà invece in onda ‘Camper‘ con Marcello Masi.

Anticipazioni prime puntate

La prima settimana di Camper in Viaggio mostrerà la Sardegna. Una volta occupata una piazzola in un campeggio di Alghero, Lorella e Tinto esploreranno Capo Caccia e potranno godere della splendida spiaggia “La Pelosa”. Ma non è tutto, rimaranno incantati mentre passeggiano sull’isola dell’Asinara alla scoperta dei suoi simboli. In seguito il camper si sposterà a Ponza e sul litorale laziale. ‘Camper in viaggio’ nasce da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti e mostra aspiranti camperisti affiancati da professionisti della vacanza wild.