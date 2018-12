Camionisti in trattoria quando inizia? Ecco svelata la data del ritorno di Chef Rubio e dei vari camionisti che avranno la fortuna di incappare nel suo viaggio e di essere traghettati dentro un programma culinario che guarda i ristoranti da un punto di vista differente. Il programma, dopo due stagioni su DMax, approderà sul Nove per i primi di marzo 2019.

Camionisti in trattoria 2019: quanto inizia e dove vederlo

I fan di Chef Rubio si chiedono ormai da tempo quando potranno vedere le nuove puntate di Camionisti in trattoria. Per loro fortuna la data della nuova stagione è stata resa finalmente nota. Dal prossimo 8 marzo, infatti, il programma, dopo due stagioni su DMax, andrà in onda, con nuove puntate, su Nove.

Chef Rufio pertanto continuerà a raccontare l’Italia visitando, insieme ai camionisti, le trattorie più amate di questa categoria di lavoratori che, spostandosi di città in città di continuo, ha scovato in ogni posto veri e propri locali dove mangiare specialità squisite a prezzi modici.

Quali trattorie verranno visitate? Quali camionisti avranno modo di essere protagonisti del programma insieme a Chef Rubio raccontando, così, la loro vita avventurosa e le loro conquiste a tutti fra una pietanza e l’altra?

Le prime due stagioni di Camionisti in trattoria

La prima stagione di Camionisti in trattoria, ovvero il factual prodotto da Discovery e condotto da Chef Rubio, è andata in onda su DMAX dal 10 maggio 2018 al 14 giugno, per sei puntate.

Rubio ha percorso: Lombardia, Umbria, Lazio, Liguria, Campania, Basilicata, Veneto ed Emilia Romagna. Lo Chef ha così assaggiato: la Gricia, gli Strangozzi alla norcina, gli Scialatelli al ragù di capriolo, ma anche lo Stoccafisso e i bolliti misti.

Nella seconda stagione, invece, le puntate sono state ben 8 e sono andate in onda, sempre su DMax, a partire dal 1 novembre fino al 20 dicembre 2018.

Rubio è approdato in: Trentino, Piemonte, Valle D’Aosta, Puglia, Abruzzo, Toscana e Sardegna. Qui ha potuto assaggiare piatti tipici come: la zuppa di cipolle, i canederli in brodo e la Panissa. Fra gli altri piatti: la pasta nera con sugo di mortadella e il risotto alla marinara.

Ricapitolando l’appuntamento con le nuove puntate di Camionisti in trattoria è fissato per l’8 marzo 2019 sul Nove.