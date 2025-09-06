Andrea Camilleri 100 anni, il documentario presentato a Taormina arriva su Rai1

Stasera, sabato 6 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con “Camilleri 100“, il documentario dedicato al grande Andrea Camilleri, il “papà“ del Commissario Montalbano. Raiuno nel giorno del 100 esimo compleanno di Camilleri celebra uno dei più grandi narratori italiani con “Camilleri 100”. Un viaggio intimo e avvincente nella vita e nell’opera del creatore del Commissario Montalbano. Il documentario, prodotto da Rai Documentari e Quoiat Films con il contributo di Rai Teche, per la regia di Francesco Zippel, è stato presentato al Teatro greco di Taormina il 5 settembre.

Un viaggio alla scoperta della vita e delle opere di uno di più grandi narratori del ‘900 grazie ad immagini d’archivio, testimonianze e interviste che raccontano l’uomo dietro il mito. A cominciare dall’amore incondizionato per la sua terra, la Sicilia, ma anche la passione per la scrittura, l’esperienza in Rai e il legame con il teatro. Ampio spazio è dedicato anche alla creazione del personaggio del Commissario Montalbano che è diventato un cult per milioni di telespettatori.

Camilleri 100, l’omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario

“Camilleri 100” è un ritratto speciale di Andrea Camilleri nel giorno del suo centenario. Proprio lo scrittore siciliano parlando di se diceva: “sono un contastorie“. “Io scrivo in uno stato di felicità. Sono contento di raccontare. Sono un ‘contastisto’” raccontava il geniale scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo. Tanti gli ospiti e personaggi che hanno partecipato al progetto con testimonianze, ricordi e aneddoti. A cominciare da: Luca Zingaretti e Michele Riondino, protagonisti delle serie tratte dai suoi romanzi, che rivelano alcuni retroscena della produzione. Ma anche Fiorello che ricorda il legame personale con Camilleri, mentre le nipoti Arianna e Alessandra Mortelliti condividono aneddoti privati. Fabrizio Gifuni e Sergio Rubini, ex studenti di Camilli in Accademia, rievocano gli anni di formazione sotto la sua guida.

Il viaggio nella vita di Camilleri si conclude con uno sguardo rivolto all’eredità lasciata dallo scrittore, il cui racconto continua a vivere nelle pagine dei suoi libri e nel cuore dei suoi lettori. Il documentario, trasmesso su Rai1, è disponibile anche in modalità streaming e on demand su RaiPlay.

Camilleri incontra Montalbano torna su Rai1:

A pochi giorni dal centenario di Andrea Camilleri, Rai1 propone dal 9 settembre il ciclo “Camilleri incontra Montalbano“: 15 episodi tra i più amati e seguiti episodi della serie Il Commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Camilleri. Tra i titoli in programma ci sono: “Il covo di vipere” e “La giostra degli scambi”. Tutti gli episodi, trasmessi in prima serata, saranno accessibili su RaiPlay dopo la messa in onda.