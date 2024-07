Estate tempo di vacanze, viaggi e spensieratezza, anche in tv. Sta per tornare sul piccolo schermo uno dei programmi di maggior successo della bella stagione, Kilimangiaro Estate, ancora una volta condotto dalla brava Camila Raznovich, che proprio quest’anno festeggia dieci anni al timone della trasmissione e dei suoi spin-off. La formula, che ha dimostrato di funzionare molto bene, resta più o meno invariata ma, ovviamente, ci saranno nuovi ed affascinanti luoghi da scoprire. Ecco quando e dove in tv.

Kilimangiaro Estate 2024: alla scoperta di luoghi incantati con Camila Raznovich

Anche in questa calda estate 2024, Camila Raznovich ci guida alla scoperta di meravigliose località possibili mete di viaggi e vacanze, sia in Italia che all’estero. In Kilimangiaro Estate si parlerà infatti di itinerari da esplorare, curiosità su usi, costumi e tradizioni locali e, in più, non mancheranno preziosi consigli su come affrontare ed organizzare al meglio viaggi e vacanze.

Ce ne sarà per tutti i gusti e per ogni esigenza, in quanto si toccheranno luoghi di tutte le tipologie, dal mare alla montagna alle città d’arte, nel nostro Paese e non solo. Ampio spazio sarà concesso anche alla gastronomia, principalmente a ricette e piatti tipici dei posti che andremo a visitare, anche se solo televisivamente.

La Raznovich, storica conduttrice del programma, è entusiasta e pronta a ripartire e a tenerci compagnia in queste bollenti serate estive e chi, per scelta o costrizione, non potrà fisicamente recarsi in vacanza, grazie a Kilimangiaro Estate avrà la possibilità di consolarsi guardando posti da favola a casa comodamente seduto sul divano.

Quando e dove in tv

Kilimangiaro Estate, ancora una volta, si appresta ad essere una delle trasmissioni di punta di Rai Tre per l’estate.

Andrà in onda in prima serata (inizio ore 21.20 circa) a partire da Lunedì 8 Luglio. E voi, siete pronti a partire?