Importanti novità nel palinsesto Rai di oggi, lunedì 16 settembre: Il Paradiso delle Signore 9 anticipa l’appuntamento con i fans e comincia alle 15:30 e La Vita in Diretta si ferma per lasciare spazio alla diretta di Tutti a Scuola.

Cambio programmazione Rai 16 settembre

Oggi, lunedì 16 settembre i fans della soap italiana Il Paradiso dovranno collegarsi un po’ prima alla rete nazionale per seguire le vicende dei loro beniamini. La serie tv di Rai Uno infatti non inizierà – come di consueto – alle 16:00, ma anticiperà la messa in onda alle 15:35.

Il cambio di programmazione interesserà anche La Vita in Diretta, storico programma condotto da Alberto Matano, che invece salterà l’appuntamento con i telespettatori.

Quali sono i motivi della variazione palinsesto del pomeriggio Rai? I programmi subiranno modifiche dovute alla messa in onda dello show Tutti a scuola, dedicato all’inizio del nuovo anno scolastico. Il programma vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ecco in dettaglio la programmazione prevista per oggi:

ore 14:45 La volta buona talk show con Caterina Balivo

ore 15:35 Il Paradiso delle Signore 9

ore 16:20 TG1 Telegiornale

Telegiornale ore 16:30 Tutti a scuola, collegamento in diretta da Cagliari, padrona di casa Eleonora Daniele affiancata da Pierpaolo Spollon

In attesa di assistere ai festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno scolastico, facciamo un rapido tour tra le anticipazioni Il Paradiso. Cosa ci riserverà la soap oggi pomeriggio? Elvira non se la sentirà di rivelare a Salvo i motivi per cui suo padre sarà contrario al loro fidanzamento. Mirella darà il via – involontariamente – a una nuova linea di divise per le Veneri. La ragazza, per un errore di bucato, si ritroverà con la propria divisa di un colore diverso. La nuova nuance piacerà molto alle clienti del grande magazzino milanese.

Martedì 17 settembre si torna alla consueta programmazione Rai

I telespettatori potranno ritrovare Alberto Matano al timone di La Vita in Diretta e la serie tv italiana Il Paradiso 9 nella loro consueta programmazione a partire da domani, martedì 17 settembre.

Quella di oggi sarà infatti una programmazione straordinaria, che permetterà di vivere con insegnanti, alunni, sportivi, cantanti e attori l’entusiasmo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Ai festeggiamenti in diretta da Cagliari prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che farà i propri auguri a tutti coloro che saranno interessati dalla ripresa dell’anno scolastico.