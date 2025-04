Cambio programmazione sia in casa Rai che in Mediaset dopo la morte di Papa Francesco. Ecco come le varie Reti si sono organizzate per ricordare il Santo Padre a poche ore dal triste annuncio.

Come cambia la programmazione Rai dopo la morte del Papa?

Come cambia la programmazione Rai dopo l’annuncio dato in diretta da Eleonora Daniele questa mattina in merito alla morte di Papa Francesco? Sulla Rete ammiraglia verrà dato ampio spazio alle varie edizioni straordinarie del TG1.

In prima serata salta la messa in onda della terza puntata di Ulisse, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Al suo posto verrà trasmesso uno speciale del TG1 dedicato alla morte di Papa Francesco.

Il momento in cui viene data la notizia su Rai 1. Ore 9:59. #PapaFrancesco pic.twitter.com/MN8QKgKRK7 — LALLERO (@see_lallero) April 21, 2025

Cambio programmazione Mediaset: l’addio a Papa Francesco

Il cambio di programmazione in casa Mediaset per ricordare Papa Francesco, scomparso questa mattina, nel giorno di Pasquetta prevede:

su Canale 5: la messa in onda dalle ore 14.40 alle ore 20.00 circa di “ Pomeriggio Cinque Speciale ”. Il programma seguirà in diretta le ultime notizie sull’addio al Santo Padre, con ospiti e collegamenti. Myrta Merlino , nel corso della diretta, darà poi la linea a tre diverse edizioni speciali del Tg5 : alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00.A seguire vi sarà Toni Capuozzo con il documento “Papa Francesco – Così normale da essere straordinario ”. Lo speciale, che ripercorre la straordinaria vita del Pontefice, verrà trasmesso in simulcast su tutte e tre le reti generaliste: Canale5, Italia1, Retequattro e Tgcom24 e Mediaset Extra.In prima serata andrà in onda la miniserie diretta da Daniele Luchetti “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”, dedicata alla vita di Jorge Bergoglio. Salta dunque la messa in onda della puntata di The Couple , il reality game condotto da Ilary Blasi. E’ stata sospesa perfino la diretta sul canale 55 del digitale terrestre.

la messa in onda dalle ore 14.40 alle ore 20.00 circa di “ ”. Il programma seguirà in diretta le ultime notizie sull’addio al Santo Padre, con ospiti e collegamenti. , nel corso della diretta, darà poi la linea a tre : alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00.A seguire vi sarà con il documento ”. Lo speciale, che ripercorre la straordinaria vita del Pontefice, verrà trasmesso in simulcast su tutte e tre le reti generaliste: Canale5, Italia1, Retequattro e Tgcom24 e Mediaset Extra.In prima serata andrà in onda la miniserie diretta da Daniele Luchetti “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”, dedicata alla vita di Jorge Bergoglio. Salta dunque la messa in onda della puntata di , il reality game condotto da Ilary Blasi. E’ stata sospesa perfino la diretta sul canale 55 del digitale terrestre. Su Retequattro dalle ore 14.00 alle ore 18.50, vi sarà in diretta, “ Diario del Giorno ”, condotto da Manuela Boselli mentre in prima serata verrà trasmesso uno “ Speciale Videonews ” condotto da Gianluigi Nuzzi con in studio Elena Guarnieri.

”, condotto da Manuela Boselli mentre in prima serata verrà trasmesso uno “ ” condotto da Gianluigi Nuzzi con in studio Elena Guarnieri. Su Italia1 vi sarà l’edizione di “Studio Aperto” delle ore 18.30 si allungherà fino alle ore 19.25.

Nel mentre sono state annullate anche tutte le partite di calcio e basket che si sarebbero dovute disputare oggi, in segno di lutto.