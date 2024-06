Cambio palinsesto Mediaset: nel fine settimana Endless Love lascia il posto a My Home My Destiny e La Promessa. A partire da sabato 29 giugno la soap opera turca sulle vicende di Kemal e Zeynep non va in onda nel fine settimana di Canale 5. Ecco tutte le news sulla nuova programmazione Endless Love (Kara Sevda).

Endless Love non in onda nel fine settimana, perché?

La soap opera di Canale 5 – che fino a questo momento ci ha fatto compagnia 7 giorni su 7 – lascia il daytime del weekend. Al suo posto la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà gli episodi della 2° stagione My home my destiny, e a seguire ci saranno le puntate extra-large de La Promessa.

My Home my destiny – dopo la prima stagione trasmessa lo scorso anno su Canale 5 – si era trasferito sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ci ha tenuto compagnia fino allo scorso febbraio. Tuttavia non tutti gli appassionati della soap avevano la possibilità di seguire le trame sulla piattaforma digitale, e per questo motivo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di riproporre la seconda stagione della serie TV anche in chiaro.

Con la fine dei programmi ideati e condotti da Maria De Filippi – Amici 23 e Uomini & Donne – si è “liberato” uno spazio pomeridiano, che i vertici Mediaset hanno deciso di utilizzare proprio per le puntate conclusive di My Home my destiny. La soap è così tornata a farci compagnia dal lunedì al venerdì, e a partire da sabato 30 giugno sarà trasmessa anche nel weekend.

Insieme alla serie TV con Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol sbarcherà nel daytime del weekend anche un’altra soap di successo. La Promessa – che dopo la fine del dating show e del talk show di Maria De Filippi aveva già conquistato ampio spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 – continuerà a conquistarci con le sue trame avvincenti anche nel fine settimana. Il sabato e la domenica sono infatti previsti due maxi appuntamenti con la telenovela spagnola.



Nuova programmazione Mediaset per Endless Love

Con la recente variazione di palinsesto Mediaset, Endless Love mantiene il suo appuntamento nel daytime pomeridiano dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:12 circa. Gli episodi inediti, della durata di 36 minuti, prenderanno il via subito dopo Beautiful e ci terranno compagnia fino alle 14:48 circa.