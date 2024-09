Il daytime pomeridiano di Canale 5 subisce alcune modifiche. A partire da oggi – lunedì 23 settembre – La Promessa cambia orario. La nuova programmazione Mediaset “sposta” la soap iberica alle 16:17.

La Promessa, cambio programmazione Mediaset da oggi

Il ritorno di Uomini & Donne – il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi – ha portato a un cambio programmazione Mediaset che riguarderà anche La Promessa. I fans della soap iberica non troveranno più ad attenderli i loro beniamini alle 15:47, ma un po’ più tardi. Il ritorno del programma della De Filippi ha comportato una piccola “rivoluzione” nel daytime pomeridiano di Canale 5, e a farne le spese sono state alcune soap, tra cui appunto La Promessa.

Tuttavia l’appuntamento con la serie tv iberica viene solo “rimandato” visto che le puntate inedite continueranno a tenerci compagnia ogni giorno dalle 16:17 alle 17:07.

È andata decisamente peggio ai fans di My Home my Destiny, visto che l’amata soap turca è stata cancellata completamente dal palinsesto e – per il momento – non si hanno notizie su una sua riprogrammazione. La dizi turca che narra le vicende di Zeynep ha avuto un destino “altalenante” sulla rete ammiraglia Mediaset, e dopo essere tornata quest’estate con la seconda stagione tutti i giorni della settimana, era stata “ridotta” a episodi solo nel weekend, per poi “abbandonare” il fine settimana e tornare dal lunedì al venerdì. Ora viene invece “cancellata” e cede il posto agli show della De Filippi.

Mediaset rinuncerà quindi alla messa in onda di My Home my Destiny 2 , ma anche ai mini-episodi La Promessa, come invece era accaduto nella scorsa stagione, mantenendo la formula che prevede un appuntamento quotidiano di quasi un’ora con la soap spagnola.

La Promessa, a che ora va in onda oggi?

Le vicende di Manuel e Jana prenderanno il via alle 16:17, e ci terranno compagnia con un episodio inedito ogni giorno fino alle 17:07. Il nuovo orario nello slot pomeridiano di Canale 5 ci accompagnerà – salvo variazioni dell’ultimo minuto – per tutta la stagione.

Ecco in dettaglio la nuova programmazione Mediaset per il pomeriggio di Canale 5: