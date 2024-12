Mediaset sconvolge nuovamente la programmazione Endless Love. La soap turca di Canale 5 non torna a tenerci compagnia neppure nel weekend, sospesa la messa in onda per oggi, sabato 28 dicembre, e domani, domenica 29 dicembre 2024. Quando tornerà in TV?

Endless Love non in onda oggi e domani, i motivi

Dopo l’annuncio dello stop Endless Love per la pausa natalizia, Mediaset aveva riservato alla soap di punta di Canale 5 un appuntamento speciale nel weekend. Nelle ultime ore tuttavia è arrivata la comunicazione ufficiale, con la quale i vertici di Cologno Monzese hanno annunciato che le vicende di Nihan Sezin e Kemal Soydere non troveranno spazio nel palinsesto Mediaset neppure nel fine settimana.

Il motivo è da ricercare nel fatto che la dizi turca si sta avvicinando al gran finale di sempre, e Mediaset vuole preservare gli ultimi episodi Endless Love per dopo le feste, quando tutti i fans – che in questi mesi hanno dimostrato di apprezzare molto la trama avvincente della serie tv turca – potranno seguire le vicende senza dover rinunciare a trascorrere il pomeriggio con i propri cari.

Endless Love, il matrimonio tra Nihan e Kemal rimandato al 2025

La decisione di sospendere Endless Love anche nel fine settimana farà slittare gli episodi inizialmente previsti per oggi e domani al 2025. Di conseguenza dovremmo attendere il nuovo anno per assistere al sospirato divorzio tra Nihan Sezin ed Emir Kozcuoğlu e alle nozze tra la protagonista e Kemal Soydere.

L’attesa non cancellerà comunque la gioia di Kemal e Nihan, che potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore. Si tratterà quindi di avere ancora un po’ di pazienza e potremmo assistere alla loro felicità. Possiamo però anticiparvi che si tratterà di una gioia solo temporanea, visto che nuove vicissitudini arriveranno a segnare la vita dei due protagonisti, prima del gran finale previsto per febbraio 2025.

Endless Love, quando tornerà in TV?

La cancellazione della serie tv dalla programmazione Mediaset nel fine settimana interesserà anche il prossimo weekend. Endless Love infatti non andrà in onda neppure sabato 4 e domenica 5 gennaio.

Quando potremmo ritrovare i nuovi episodi inediti Endless Love su Canale 5? Il ritorno della soap turca è previsto per martedì 7 gennaio 2025.