Nuovo cambio di palinsesto Mediaset che interessa i fans della soap turca Forbidden fruit. Il serial – giunto in Italia alla sua terza stagione – non vedrà più una programmazione serale su Canale 5, ma proseguirà con il suo appuntamento in daytime.

Forbidden fruit: Canale 5 cancella la programmazione del giovedì sera

Per qualche settimana gli appassionati del serial drammatico turco Forbidden fruit avevano potuto contare su una programmazione maxi, che vedeva i loro beniamini presenti 7 giorni su 7 in daytime e il giovedì in prima serata.

Grazie a questa speciale collocazione, le trame della terza stagione erano riuscite a fare un grande salto in avanti, evento tutt’altro che trascurabile visto che – solo pochi giorni fa – dalla Turchia è arrivata la notizia che la serie avrà anche una settima stagione.

Gli episodi in onda dal lunedì alla domenica nel pomeriggio e il triplice appuntamento del giovedì sera, sembravano promettere un riallineamento più veloce con quanto sta accadendo in Turchia, dove gli spettatori hanno già assistito all’epilogo di Forbidden Fruit 6 e attendono con trepidazione i nuovi episodi inediti del settimo capitolo.

La decisione presa dai vertici Mediaset tuttavia, sembra rimandare quel “possibile riallineamento” visto che – pur mantenendo inalterati gli episodi in daytime – hanno cancellato dal palinsesto il triplice appuntamento del giovedì sera.

Continua l’appuntamento in daytime con Forbidden fruit su Canale 5

Come anticipato la variazione nella programmazione interesserà solo la veste “serale” di Forbidden fruit. Proseguirà invece senza alcun cambiamento l’appuntamento in daytime, con episodi interi che andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 14:45 circa, il sabato e la domenica dalle 14:25 alle 15:00 circa.

Nuova programmazione del giovedì in prime time su Canale 5

Cosa vedremo il giovedì sera su Canale 5, al posto di Forbidden fruit? Nelle ultime ore è arrivata la notizia di una sostituzione del serial turco con il programma “Stanno tutti invitati“. Si tratta di uno show che si ripromette di ripercorrere ben 25 anni di carriera del duo comico composto da Pio e Amedeo, con ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. L’evento partirà giovedì 2 aprile e andrà avanti per tre settimane (fino al 16 aprile) dal palco del ChorusLife Arena di Bergamo.