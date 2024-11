Un’amara sorpresa attende i fans di Endless Love. Il cambio programmazione Mediaset mette in pausa la soap turca con Kemal Soydere e Nihan Sezin nel daytime feriale di Canale 5. Le vicende proseguiranno solo nella maxi puntata del sabato e in prime time.

Endless Love lascia il daytime feriale di Canale 5

Dopo diverse settimane di programmazione intensa, con episodi in onda ogni giorno in daytime, la maxi puntata del sabato e l’appuntamento serale – che questa settimana vede la soap turca fare il “bis” con episodi inediti in onda sia giovedì che venerdì sera – le vicende di Kemal e Sezin lasciano lo slot pomeridiano feriale e proseguono solo il sabato pomeriggio e il giovedì in prime time.

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, ed è stata confermata dalla Guida tv delle reti Mediaset e dai vari promo che stanno andando in onda attualmente proprio su Canale 5. L’ultima puntata di Endless Love in versione daytime feriale andrà pertanto in onda venerdì 8 novembre, nella fascia oraria dalle 14:12 alle 14:45 circa.

Come cambia il palinsesto Mediaset dall’11 novembre

A partire da lunedì 11 novembre il palinsesto Mediaset subirà delle modifiche. Al posto di Endless Love tornerà Segreti di famiglia in prima visione assoluta.

La dizi turca era stata sospesa a fine agosto, nonostante l’apprezzamento del pubblico. La serie tv turca con Ceylin e Ilgaz quest’estate ha tenuto incollati davanti al teleschermo una media di 1,7 milioni di spettatori. Con questo avvicendamento Mediaset vuole dare modo agli affezionati di poter tornare a seguire anche questa serie.

Gli episodi inediti di Endless Love saranno invece trasmessi nella fascia serale del giovedì e il sabato in daytime, nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:30.