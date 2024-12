Dopo il doppio appuntamento serale con la soap turca Endless Love (Kara Sevda) della scorsa settimana, si torna alla consueta programmazione Mediaset. Le vicende di Kemal e Nihan torneranno così a occupare lo slot orario serale di Canale 5 solo il giovedì, senza il doppio appuntamento che la settimana scorsa li ha visti protagonisti anche il martedì sera.

Variazione palinsesto Mediaset: Endless Love “abbandona” il martedì sera

Questa settimana i fans dell’amata dizi turca dovranno rinunciare al doppio appuntamento serale su Canale 5. A differenza di quanto accaduto lo scorso martedì infatti – il 10 dicembre non ci sarà spazio per il “raddoppio” di Endless Love nella fascia serale. La soap non sarà trasmessa, per lasciare il posto al film “Top Gun – Maverick”. Endless Love – oltre agli appuntamenti quotidiani in daytime – tornerà all’appuntamento con i suoi fans nella serata di giovedì 12 dicembre.

Puntata speciale Endless Love sabato 14 dicembre

Se da un lato la cancellazione dell’appuntamento serale di martedì 10 dicembre potrebbe accendere un po’ di malumore nei tantissimi fans del serial turco, dall’altro arriva una notizia gradita.

Sabato 14 dicembre infatti, le vicende dei Soydere torneranno a tenerci compagnia nello slot pomeridiano con una mega puntata, che per l’occasione sarà un po’ più maxi. La serie tv turca infatti anticiperà la messa in onda e inizierà alle 14:45 anziché alle 15:10, regalandoci così quasi mezz’ora in più.

Programmazione Endless Love, settimana dal 9 al 14 dicembre

Quando e dove vedere Endless Love nella settimana 9-14 dicembre? La soap turca andrà in onda nel daytime quotidiano di Canale 5 da lunedì a venerdì, dalle 14:05 alle 14:45 circa.

Come anticipato sono poi confermati gli appuntamenti del giovedì sera – dalle 21:37 alle 23:33 circa – e quello di sabato 14 dicembre, quando le vicende di Kemal e Nihan ci terranno compagnia dalle 14:45 alle 16:30.

Dopo la messa in onda tutti gli episodi Endless Love vengono resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.

Curiosi di sapere cosa accadrà in questa settimana ricca di colpi di scena? Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della serie tv e per conoscere in anteprima le anticipazioni che arrivano dagli spoiler turchi.