Call my Agent 3 Italia: tornano gli agenti più amati della TV con una stagione più profonda e ironica che mai! Scopriamo insieme la data d’uscita, il cast e le anticipazioni della terza stagione!

Call my Agent 3 Italia, quando esce

Tutto pronto per la terza stagione di Call My Agent 3 Italia, la serie che torna con sei nuovi episodi e una lunga lista di guest star d’eccezione pronte a interpretare se stesse. Al via da venerdì 14 novembre 2025 dalle ore 21.15 su Sky la nuova stagione con protagonisti Francesco Russo e Sara Lazzaro pronti a far fronte alle richieste spesso folli dei vip. La serie, disponibile su Sky e in streaming su NOW, è prodotta da Sky Studios e Palomar (A Mediawan Company). Non cambia il format della serie che, dopo il successo delle prime due stagioni, torna con nuovi episodi e una lunga lista di star e personaggi vip pronti ad interpretare se stessi.

Ogni episodio della nuova stagione ruota attorno a uno o più vip che interpretano se stessi, mentre gli agenti devono gestirne gli imprevisti e gli ego. Tra le anticipazioni di questa terza stagione un omaggio a Marta Ubaldi, interprete di Marzia, scomparsa nel 2023. “Non potevamo ignorare la sua assenza” – ha dichiarato lo sceneggiatore Federico Baccomo precisando – “nella prima stagione gli agenti avevano perso il padre della CMA, ora perdono la madre. È stato un punto di partenza per raccontare la loro crescita personale: devono diventare figli adulti“.

Call my Agent 3 Italia, il cast della terza stagione

Ma passiamo al cast di Call my Agent 3 Italia in partenza su Sky. Quest’anno tra i vip e guest star pronti a mettersi alla prova ci sono: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone e il duo comico Ficarra & Picone.

A presentarli gli agenti Gabriele (Maurizio Lastrico), Lea (Sara Drago) e Vittorio (Michele Di Mauro). Cosa succederà? Sui social e online sono già stati pubblicati alcuni video dei protagonisti di questa stagione. A cominciare da Luca Argentero che affronta un momento di crisi tale che lo porta a fare una scelta estrema, mentre Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti giocano con il loro vero legame madre-figlia tra vita privata e set. Infine Stefania Sandrelli è alla ricerca di una nuova sfida professionale.

L’appuntamento con Call my agent 3 Italia è da venerdì 14 novembre 2025 su Sky.