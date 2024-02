Califano, il film con Leo Gassmann approda in tv: trama e quando vederlo

Grande attesa per Califano, il film che porta sul piccolo schermo la storia umana e artistica di Franco Califano. A interpretare il cantante è stato scelto Leo Gassmann, per la prima volta nelle vesti di attore. Vediamo insieme di cosa parla il film tv e quando andrà in onda su Rai 1.

Leo Gassmann è Califano: il film tv in onda sulla Rai, ecco quando in tv

Sulla Rai arriva il film evento che proverà a raccontare Franco Califano, dalla Dolce Vita agli anni ’80. Si cercherà di mostrare il cantante in diversi vesti: quella di artista, uomo e al contempo bambino, che si porta dietro un’infanzia difficile fatta di collegi e affetti perduti. A interpretare Califano, scomparso nel 2013, è Leo Gassmann che ha studiato per mesi i gesti e i modi di fare del ‘Califfo’. Califano andrà in onda in prima serata su Rai 1 domenica 11 febbraio 2024. Il film è tratto dall’opera “Senza manette” di Franco Califano con Pierluigi Diaco, edito da Mondadori. La regia è invece di Alessandro Angelini.

Ma cosa vedremo? La storia è ambientata a Roma nel 1984. Siamo al Teatro Parioli in attesa che Franco Califano si esibisca. Qualcosa però interrompe lo show, si tratta di sei

uomini in divisa che fanno irruzione nel camerino, lo ammanettano e portano via. A quel punto, con un flash back, torneremo indietro nel 1961. Il Maestro, il Poeta, il Saltimbanco, il Califfo (come era soprannominato Califano) ha 22 anni, vive a Roma con sua mamma e i suoi fratelli e scrive poesie. Suo punto di riferimento è l’amico fidato, Antonello Mazzeo. Verrà mostrato anche il suo primo amore, Rita, con la quale si sposerà e avrà la sua unica figlia. Due anni dopo, Califano si trasferisce a Milano ospite di Edoardo Vianello. Qui inizia a

scrivere canzoni, a frequentare più di una donna, a consumare droga e a fare amicizie importanti, come quelle con Gianni Minà e Ornella Vanoni.

Nel 1968, a causa della sua dipendenza e della depressione, è costretto a trascorrere qualche mese in una clinica per disintossicarsi. Dopo un periodo buio, rinasce: scrive “Minuetto” per Mia Martini; con Edoardo Vianello fonda la Apollo Records; scommette sui “Ricchi e Poveri” e li porta a Sanremo; vive una storia d’amore con Mita Medici. Purtroppo questa felicità durerà poco e sarà di nuovo arrestato. Ottiene gli arresti domiciliari e, grazie all’aiuto del grande amico Mazzeo, torna a scrivere ed incide l’album “Impronte Digitali”. Il film si chiude come era iniziato, con il suo storico concerto organizzato al Teatro Parioli di Roma. Questa volta da uomo libero.

Il cast del film sul Califfo

In Califano, oltre Leo Gassmann vedremo Giampiero De Concilio nel ruolo di Antonello Mazzeo; Valeria Bono (Ornella Vanoni); Andrea Ceravolo (Gianni Minà); Angelina Cinquantini (Mita Medici); Angelo Donato Colombo (Francis Turatello). E ancora, Jacopo Dragonetti sarà Edoardo Vianello; Andrea Dugoni (Alfredo Rossi); Celeste Savino (Rita De Tommaso).