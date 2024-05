Mara Venier ci farà compagnia con la trentasettesima e penultima puntata di Domenica In, in onda oggi, 26 maggio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 26 maggio 2024: ospiti e anticipazioni della 37esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della trentasettesima puntata di Domenica In? Dopo aver omaggiato nelle scorse puntate Raffaella Carrà, spetterà a Daniela Bongiorno ricordare Mike, a 100 anni dalla sua nascita. Poi sarà la volta de I Ricchi e Poveri che reduci dal successo sanremese di “Ma non tutta la vita”, si esibiranno con il loro nuovo singolo ‘Aria‘ che si preannuncia essere una hit estiva. Ancora spazio alla musica con un collegamento speciale con Zucchero che da Pontremoli proporrà alcuni suoi successi come “Diamante”, “Baila”, “Diavolo in me” oltre ad annunciare le nuove date del suo ultimo tour “Overdose d’Amore – World Tour”. Orietta Berti invece canta il nuovo singolo “Una vespa in 2”, realizzata in collaborazione con Fiorello.

Da Beautiful arriva Ron Moss

E ancora, ospite di Mara Venier, sarà l’attore Vinicio Marchioni che racconterà la trama del suo romanzo dal titolo “Tre Notti”. Pierluigi Diaco invece sarà in studio per presentare “Bella Rai 2” che torna in prima serata con un appuntamento speciale, in onda giovedì 30 maggio su Rai 2, per celebrare i 70 anni della Rai. La puntata si concluderà con l’attore Ronn Moss, conosciuto al grande pubblico come il Ridge di Beautiful, che si esibirà in una originale interpretazione del brano “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.