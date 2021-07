Presentato il calendario di Serie A per il prossimo campionato di calcio, in programma dal 22 agosto 2021 fino al 22 maggio 2022. Forse già sabato 21 agosto potrebbero esserci due probabili anticipi. La pausa natalizia del Campionato di Serie A è prevista dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Calendario Serie A 2021-2022

L’azienda inglese trasmetterà unicamente in streaming tutte le 10 partite di ogni turno di serie A, tre delle quali (sabato ore 20,45, domenica alle 12,30, lunedì ore 20,45) anche in palinsesto su Sky. Infatti, il canale satellitare Dazn1 sul bouquet Sky è stato spento.

Serie A 2021-2022: gironi e orari di gara

Le partite del Campionato di Serie A per la stagione 2021-2022 si disputano, nei seguenti giorni e orari:

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (3 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

In programma nel calendario di Serie A non mancheranno giornate con una programmazione diversa da quella solita, come ad esempio per le partite che precedono settimane in cui si disputano gare delle Nazionali. Nell’elenco di queste giornate ci sono:

2ª giornata di andata (domenica 29 agosto 2021)

7ª giornata di andata (domenica 3 ottobre 2021)

12ª giornata di andata (domenica 7 novembre 2021)

4ª giornata di ritorno (domenica 23 gennaio 2022)

11ª giornata di ritorno (domenica 20 marzo 2022)

Altre giornate con programmazione diversa dalla solita possono essere le giornate che precedono i turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle 20.45 può essere sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.45. In questa lista rientrano:

4ª giornata di andata (domenica 19 settembre 2021)

9ª giornata di andata (domenica 24 ottobre 2021)

14ª giornata di andata (domenica 28 novembre 2021)

18ª giornata di andata (domenica 19 dicembre 2021)

Turni infrasettimanali nel calendario di Serie A

I turni infrasettimanali in programma nel Calendario di Serie A, che si disputano il mercoledì con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi martedì alle ore 18.30, due anticipi martedì alle ore 20.45, due anticipi mercoledì alle ore 18.30, un posticipo giovedì alle ore 18.30 e un posticipo giovedì alle ore 20.45 sono:

5ª giornata di andata (Mercoledì 22 settembre 2021)

10ª giornata di andata (Mercoledì 27 ottobre 2021)

15ª giornata di andata (Mercoledì 1 dicembre 2021)

19ª giornata di andata (Mercoledì 22 dicembre 2021)

1ª giornata di ritorno (Giovedì 6 gennaio 2022)

Calendario Serie A: le giornate caratterizzate da anticipi e posticipi

Diverse giornate di campionato di Serie A 2021-2022 saranno caratterizzate dalla presenza di anticipi e posticipi. Andiamo a vedere quali sono:

La 1ª giornata di andata si disputa domenica 22 agosto 2021 con due gare con inizio alle ore 20.45. Quattro anticipi si giocheranno sabato 21 agosto 2021 (2 alle ore 18.30 e due alle ore 20.45), e due anticipi si giocheranno domenica alle ore 18.30 e due posticipi invece lunedì 23 agosto 2021, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata di andata si disputa domenica 29 agosto 2021 con due gare alle ore 20.45, due anticipi si disputeranno venerdì 27 agosto 2021, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato 28 agosto 2021, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica 29 agosto alle ore 18.30.

La 19ª giornata di andata si disputa mercoledì 22 dicembre 2021 con quattro anticipi al martedì 21 dicembre, rispettivamente due gare alle ore 18.30 e due gare alle ore 20.45; quattro anticipi al mercoledì 22 dicembre, rispettivamente, due alle ore 16.30 e due alle ore 18.30, e due gare con inizio alle ore 20.45.

La 1ª giornata di ritorno si disputa giovedì 6 gennaio 2022 con due gare alle ore 12.30, due gare alle ore 14.30, due gare alle ore 16.30, due gare alle ore 18.30 e due gare alle ore 20.45.

La 2ª giornata di ritorno si disputa domenica 9 gennaio 2022 con due gare alle ore 12.30, due gare alle ore 14.30, due gare alle ore 16.30, due gare alle ore 18.30 e due gare alle ore 20.45.

La 14ª giornata di ritorno si disputa sabato 16 aprile 2022 con due gare alle ore 12.30, due gare alle ore 14.30, due gare alle ore 16.30, due gare alle ore 18.30 e due gare alle ore 20.45.

La 19ª giornata di ritorno si disputa domenica 22 maggio 2022, con inizio alle ore 20.45 (10 gare in contemporanea). Come avvenuto in passato, le 10 gare potranno essere disputate in diversi blocchi rispettando la contemporaneità dello gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica.

Calendario Serie A 2021-2022: gli incontri

1ª GIORNATA DI CAMPIONATO 22 AGOSTO 2021

Bologna – Salernitana

Cagliari – Spezia

Empoli – Lazio

Verona – Sassuolo

Inter – Genoa

Napoli – Venezia

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Milan

Torino – Atalanta

Udinese – Juve

2ª GIORNATA DI CAMPIONATO 29 AGOSTO 2021

Atalanta – Bologna

Fiorentina – Torino

Genoa – Napoli

Verona – Inter

Juve – Empoli

Lazio – Spezia

Milan – Cagliari

Salernitana – Roma

Sassuolo – Sampdoria

Udinese – Venezia

3ª GIORNATA DI CAMPIONATO 12 SETTEMBRE 2021

Atalanta – Fiorentina

Bologna – Verona

Cagliari – Genoa

Empoli – Venezia

Milan – Lazio

Napoli – Juve

Roma – Sassuolo

Sampdoria – Inter

Spezia – Udinese

Torino – Salernitana

4ª GIORNATA DI CAMPIONATO 19 SETTEMBRE 2021

Empoli – Sampdoria

Genoa – Fiorentina

Verona – Roma

Inter – Bologna

Juve – Milan

Lazio – Cagliari

Salernitana – Atalanta

Sassuolo – Torino

Udinese – Napoli

Venezia – Spezia

5ª GIORNATA DI CAMPIONATO 22 SETTEMBRE 2021

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Genoa

Cagliari – Empoli

Fiorentina – Inter

Milan – Venezia

Roma – Udinese

Salernitana – Verona

Sampdoria – Napoli

Spezia – Juve

Torino – Lazio

6ª GIORNATA DI CAMPIONATO 26 SETTEMBRE 2021

Empoli – Bologna

Genoa – Verona

Inter – Atalanta

Juve – Sampdoria

Lazio – Roma

Napoli – Cagliari

Sassuolo – Salernitana

Spezia – Milan

Udinese – Fiorentina

Venezia – Torino

7ª GIORNATA DI CAMPIONATO 3 OTTOBRE 2021

Atalanta – Milan

Bologna – Lazio

Cagliari – Venezia

Fiorentina – Napoli

Verona – Spezia

Roma – Empoli

Salernitana – Genoa

Sampdoria – Udinese

Sassuolo – Inter

Torino – Juve

8ª GIORNATA DI CAMPIONATO 17 OTTOBRE 2021

Cagliari – Sampdoria

Empoli – Atalanta

Genoa – Sassuolo

Juve – Roma

Lazio – Inter

Milan – Verona

Napoli – Torino

Spezia – Salernitana

Udinese – Bologna

Venezia – Fiorentina

9ª GIORNATA DI CAMPIONATO 24 OTTOBRE 2021

Atalanta – Udinese

Bologna – Milan

Fiorentina – Cagliari

Verona – Lazio

Inter – Juve

Roma – Napoli

Salernitana – Empoli

Sampdoria – Spezia

Sassuolo – Venezia

Torino – Genoa

10ª GIORNATA DI CAMPIONATO 27 OTTOBRE 2021

Cagliari – Roma

Empoli – Inter

Juve – Sassuolo

Lazio – Fiorentina

Milan – Torino

Napoli – Bologna

Sampdoria – Atalanta

Spezia – Genoa

Udinese – Verona

Venezia – Salernitana

11ª GIORNATA DI CAMPIONATO 31 OTTOBRE 2021

Atalanta – Lazio

Bologna – Cagliari

Fiorentina – Spezia

Genoa – Venezia

Verona – Juve

Inter – Udinese

Roma – Milan

Salernitana – Napoli

Sassuolo – Empoli

Torino – Sampdoria

12ª GIORNATA DI CAMPIONATO 7 NOVEMBRE 2021

Cagliari – Atalanta

Empoli – Genoa

Juve – Fiorentina

Lazio – Salernitana

Milan – Inter

Napoli – Verona

Sampdoria – Bologna

Spezia – Torino

Udinese – Sassuolo

Venezia – Roma

13ª GIORNATA DI CAMPIONATO 21 NOVEMBRE 2021

Atalanta – Spezia

Bologna – Venezia

Fiorentina – Milan

Genoa – Roma

Verona – Empoli

Inter – Napoli

Lazio – Juve

Salernitana – Sampdoria

Sassuolo – Cagliari

Torino – Udinese

14ª GIORNATA DI CAMPIONATO 28 NOVEMBRE 2021

Cagliari – Salernitana

Empoli – Fiorentina

Juve – Atalanta

Milan – Sassuolo

Napoli – Lazio

Roma – Torino

Sampdoria – Verona

Spezia – Bologna

Udinese – Genoa

Venezia – Inter

15ª GIORNATA DI CAMPIONATO 1 DICEMBRE 2021

Atalanta – Venezia

Bologna – Roma

Fiorentina – Sampdoria

Genoa – Milan

Verona – Cagliari

Inter – Spezia

Lazio – Udinese

Salernitana – Juve

Sassuolo – Napoli

Torino – Empoli

16ª GIORNATA DI CAMPIONATO 5 DICEMBRE 2021

Bologna – Fiorentina

Cagliari – Torino

Empoli – Udinese

Juve – Genoa

Milan – Salernitana

Napoli – Atalanta

Roma – Inter

Sampdoria – Lazio

Spezia – Sassuolo

Venezia – Verona

17ª GIORNATA DI CAMPIONATO 12 DICEMBRE 2021

Fiorentina – Salernitana

Genoa – Sampdoria

Verona – Atalanta

Inter – Cagliari

Napoli – Empoli

Roma – Spezia

Sassuolo – Lazio

Torino – Bologna

Udinese – Milan

Venezia – Juve

18ª GIORNATA DI CAMPIONATO 19 DICEMBRE 2021

Atalanta – Roma

Bologna – Juve

Cagliari – Udinese

Fiorentina – Sassuolo

Lazio – Genoa

Milan – Napoli

Salernitana – Inter

Sampdoria – Venezia

Spezia – Empoli

Torino – Verona

19ª GIORNATA DI CAMPIONATO 22 DICEMBRE 2021

Empoli – Milan

Genoa – Atalanta

Verona – Fiorentina

Inter – Torino

Juve – Cagliari

Napoli – Spezia

Roma – Sampdoria

Sassuolo – Bologna

Udinese – Salernitana

Venezia – Lazio

Girone di ritorno

20ª GIORNATA DI CAMPIONATO 6 GENNAIO 2022

Atalanta – Torino

Bologna – Inter

Fiorentina – Udinese

Juve – Napoli

Lazio – Empoli

Milan – Roma

Salernitana – Venezia

Sampdoria – Cagliari

Sassuolo – Genoa

Spezia – Verona

21ª GIORNATA DI CAMPIONATO 9 GENNAIO 2022

Cagliari – Bologna

Empoli – Sassuolo

Genoa – Spezia

Verona – Salernitana

Inter – Lazio

Napoli – Sampdoria

Roma – Juve

Torino – Fiorentina

Udinese – Atalanta

Venezia – Milan

22ª GIORNATA DI CAMPIONATO 16 GENNAIO 2022

Atalanta – Inter

Bologna – Napoli

Fiorentina – Genoa

Juve – Udinese

Milan – Spezia

Roma – Cagliari

Salernitana – Lazio

Sampdoria – Torino

Sassuolo – Verona

Venezia – Empoli

23ª GIORNATA DI CAMPIONATO 23 GENNAIO 2022

Cagliari – Fiorentina

Empoli – Roma

Genoa – Udinese

Verona – Bologna

Inter – Venezia

Lazio – Atalanta

Milan – Juve

Napoli – Salernitana

Spezia – Sampdoria

Torino – Sassuolo

24ª GIORNATA DI CAMPIONATO 6 FEBBRAIO 2022

Atalanta – Cagliari

Bologna – Empoli

Fiorentina – Lazio

Inter – Milan

Juve – Verona

Roma – Genoa

Salernitana – Spezia

Sampdoria – Sassuolo

Udinese – Torino

Venezia – Napoli

25ª GIORNATA DI CAMPIONATO 13 FEBBRAIO 2022

Atalanta – Juve

Empoli – Cagliari

Genoa – Salernitana

Verona – Udinese

Lazio – Bologna

Milan – Sampdoria

Napoli – Inter

Sassuolo – Roma

Spezia – Fiorentina

Torino – Venezia

26ª GIORNATA DI CAMPIONATO 20 FEBBRAIO 2022

Bologna – Spezia

Cagliari – Napoli

Fiorentina – Atalanta

Inter – Sassuolo

Juve – Torino

Roma – Verona

Salernitana – Milan

Sampdoria – Empoli

Udinese – Lazio

Venezia – Genoa

27ª GIORNATA DI CAMPIONATO 27 FEBBRAIO 2022

Atalanta – Sampdoria

Empoli – Juve

Genoa – Inter

Verona – Venezia

Lazio – Napoli

Milan – Udinese

Salernitana – Bologna

Sassuolo – Fiorentina

Spezia – Roma

Torino – Cagliari

28ª GIORNATA DI CAMPIONATO 6 MARZO 2022

Bologna – Torino

Cagliari – Lazio

Fiorentina – Verona

Genoa – Empoli

Inter – Salernitana

Juve – Spezia

Napoli – Milan

Roma – Atalanta

Udinese – Sampdoria

Venezia – Sassuolo

29ª GIORNATA DI CAMPIONATO 13 MARZO 2022

Atalanta – Genoa

Fiorentina – Bologna

Verona – Napoli

Lazio – Venezia

Milan – Empoli

Salernitana – Sassuolo

Sampdoria – Juve

Spezia – Cagliari

Torino – Inter

Udinese – Roma

30ª GIORNATA DI CAMPIONATO 20 MARZO 2022

Bologna – Atalanta

Cagliari – Milan

Empoli – Verona

Genoa – Torino

Inter – Fiorentina

Juve – Salernitana

Napoli – Udinese

Roma – Lazio

Sassuolo – Spezia

Venezia – Sampdoria

31ª GIORNATA DI CAMPIONATO 3 APRILE 2022

Atalanta – Napoli

Fiorentina – Empoli

Verona – Genoa

Juve – Inter

Lazio – Sassuolo

Milan – Bologna

Salernitana – Torino

Sampdoria – Roma

Spezia – Venezia

Udinese – Cagliari

32ª GIORNATA DI CAMPIONATO 10 APRILE 2022

Bologna – Sampdoria

Cagliari – Juve

Empoli – Spezia

Genoa – Lazio

Inter – Verona

Napoli – Fiorentina

Roma – Salernitana

Sassuolo – Atalanta

Torino – Milan

Venezia – Udinese

33ª GIORNATA DI CAMPIONATO 17 APRILE 2022

Atalanta – Verona

Cagliari – Sassuolo

Fiorentina – Venezia

Juve – Bologna

Lazio – Torino

Milan – Genoa

Napoli – Roma

Sampdoria – Salernitana

Spezia – Inter

Udinese – Empoli

34ª GIORNATA DI CAMPIONATO 24 APRILE 2022

Bologna – Udinese

Empoli – Napoli

Genoa – Cagliari

Verona – Sampdoria

Inter – Roma

Lazio – Milan

Salernitana – Fiorentina

Sassuolo – Juve

Torino – Spezia

Venezia – Atalanta

35ª GIORNATA DI CAMPIONATO 1 MAGGIO 2022

Atalanta – Salernitana

Cagliari – Verona

Empoli – Torino

Juve – Venezia

Milan – Fiorentina

Napoli – Sassuolo

Roma – Bologna

Sampdoria – Genoa

Spezia – Lazio

Udinese – Inter

36ª GIORNATA DI CAMPIONATO 8 MAGGIO 2022

Fiorentina – Roma

Genoa – Juve

Verona – Milan

Inter – Empoli

Lazio – Sampdoria

Salernitana – Cagliari

Sassuolo – Udinese

Spezia – Atalanta

Torino – Napoli

Venezia – Bologna

37ª GIORNATA DI CAMPIONATO 15 MAGGIO 2022

Bologna – Sassuolo

Cagliari – Inter

Empoli – Salernitana

Verona – Torino

Juve – Lazio

Milan – Atalanta

Napoli – Genoa

Roma – Venezia

Sampdoria – Fiorentina

Udinese – Spezia

38ª GIORNATA DI CAMPIONATO 22 MAGGIO 2022