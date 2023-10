Fabrizio Corona è stato ospite del programma Avanti popolo di Nunzia De Girolamo rilasciando nuove scottanti dichiarazioni sull’inchiesta Calcioscommesse. L’ex paparazzo dei vip ha sottolineato di non aver inviato nessuna prova o di aver fatto nomi alla procura di Torino, ma semplicemente di “aver svelato un qualcosa e non capite cosa c’è sotto”.

Fabrizio Corona ad Avanti Popolo sull’inchiesta calcio scommesse: “non ho dato informazioni alla polizia”

Il ciclone Fabrizio Corona continua a far tremare il mondo del calcio. “Procuratori, società, compagni di squadra: tutti sapevano tutto e non hanno mai fatto nulla” – ha sottolineato l’ex paparazzo dei vip che ha trasformato l’inchiesta sul calcio scommesse in un caso mediatico destinato a far discutere. Ospite del programma “Avanti Popolo” condotto da Nunzia De Girolamo, Corona fa subito una doverosa precisazione su quanto successo nelle ultime settimane:

Io non sono mai passato dalla parte dei buoni perché chiunque mi dà dell’infame si deve sciacquare la bocca. Questa inchiesta sarebbe comunque partita a prescindere dalle notizie che ho dato io, non ho dato informazioni alla polizia. Ho un codice etico che mi ha insegnato la galera. Potete parlare e dire quello che volete, sono il primo ad aver svelato un qualcosa e non capite cosa c’è sotto.

Corona replica a Spalletti: “Tonali e Zaniolo hanno scommesso tanti soldi”

Nessuna collaborazione in corso tra Corona e la procura di Torino impegnata nell’indagine del calcioscomesse. L’ex paparazzo ha voluto prendersi la sua rivincita rispondendo a Luciano Spalletti:

Il problema per Spalletti è che sono andati a prendere Tonali e Zaniolo, ha rilasciato dichiarazioni tristissime. Questi giocatori hanno scommesso tanti soldi in modo irregolare ed è un problema. Non possono farlo in alcun modo. L’onore sportivo di ragazzi fortunati è stato infangato. Io sono l’uomo più famoso d’Italia e secondo lui devo farmi pubblicità su 12 ragazzine che in ritiro passano il tempo a scrivere le ragazze, giocare alla play e a scommettere soldoni. Se la procura è venuta a Coverciano non ha fatto sciacallaggio, sta rispettando la legge.

Non solo, Corona ha un messaggio chiaro e preciso per il tecnico della Nazionale Italiana di Calcio:

Luciano Spalletti deve chiedere scusa a me e agli italiani perché deve far chiarire che esistono i valori sportivi. Non c’è un’indagine, ci sono due calciatori che dopo le mie notizie hanno confessato quindi sono colpevoli. Quello che ha fatto Mancini è vergognoso, ora ci ritroviamo un altro allenatore con Buffon che per anni ha giocato a carte come capo delegazione. Di Buffon lo sanno tutti.

Corona parlando di calcioscommesse spiega che le prove delle scommesse di Zaniolo ci sono: ” scommetteva su partite di calcio italiane, dava i soldi a Mr. X che scommetteva al posto suo, gli ha dato le carte, i pin tutto” – e accusa Zalewski – “lui ed El Sharawy sono i migliori amici di Zaniolo, il polacco scommette e la denuncia non mi arriverà mai“.

Fabrizio Corona tira in ballo Francesco Totti: “sono stati trovati bonifici”

Corona poi chiama in causa anche Francesco Totti rivelando:

Sono stati trovati bonifici sul conto corrente di un suo amico per diversi milioni di euro, che scommetteva.

Sul finale l’ex paparazzo dei vip sottolinea che, qualora la procura di Torino dovesse andare a fondo in questa inchiesta, sarebbe davvero tanti i nomi coinvolti rivelando di avere tantissime segnalazioni ogni giorno in posta privata e di aver incontrato una fonte in possesso di una prova importante: “aveva le prove oggettive di quello che dice, aveva una chiavetta Usb che non hanno gli inquirenti“. Chissà che non possa decidere di condividere i contenuti di questa chiavetta usb.