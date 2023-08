Dove seguire il calcio in tv in questo caldo mese di agosto 2023? Come combattere l’astinenza in attesa della ripartenza del Campionato di Serie A? Ecco tutti gli appuntamenti, che gli amanti del pallone non possono perdersi, tra il trofeo Silvio Berlusconi e le partite di Coppa Italia.

Calcio in tv: quando va in onda il trofeo Silvio Berlusconi?

In attesa della partenza del Campionato di Serie A – fissata per il 19 agosto 2023- gli amanti del calcio in tv potranno godersi altre partite. Quali? In primis quelle del torneo Silvio Berlusconi. Quando va in onda? Martedì 8 agosto, alle ore 21, vi sarà il fischio d’inizio per la partita tra Monza e Milan. In match davvero entusiasmante che sancirà il via del primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi. Tale trofeo è nato per commemorare e tenere vivo il ricordo del grande imprenditore scomparso lo scorso giugno.

Berlusconi, presidente del Milan, ha portato la squadra a vincere ben 29 trofei in 31 anni mentre nel 2022 ha portato il Monza in Serie A. Dove vedere la partita che verrà giocata allo stadio U-Power di Monza? Su Canale 5.

Coppa Italia in Tv: da Italia 1 al Canale 20

Sulle altre Reti Mediaset, come Italia 1 e Canale 20, andranno in onda le partite di Coppa Italia. Quando?

girone preliminare tra il 5 e il 6 agosto

tra l’11 e il 14 agosto, invece, andranno in onda le 16 partite dei trentaduesimi. Gli scontri sono tutti decisivi ovvero a eliminazione diretta.

Cosa prevede il tabellone?

Per l’11 agosto sono in programma:

17.45 Frosinone vs Pisa sul Canale 20

18.00 Udinese vs Catanzaro / Foggia su Italia 1

21.00 Genoa vs Modena Canale 20

21.15 Bologna vs Cesena / V. Entella Italia 1

Sabato 12 agosto:

17.45 Empoli vs Cittadella Canale 20

18.00 Bari vs Parma Italia 1

21.00 Hellas Verona vs Ascoli Canale 20

21.15 Cagliari vs Palermo Italia 1

Domenica 13 agosto:

17.45 Salernitana vs Ternana su Canale20

18.00 Sassuolo vs Cosenza su Italia 1

21.00 Lecce vs Como su Canale 20

21.15 Monza vs Reggiana / Pescara su Italia 1

Per lunedì 14 agosto sono in programma: