Tante novità e qualche conferma. Parliamo di Caduta Libera, da oggi su Canale 5 in versione “splash“, con una prima puntata confezionata nel segno dell’estate. Questo lunedì 24 giugno 2019, infatti, Gerry Scotti ha aperto il quiz del preserale con tanto di nuovo logo, volti novità pronti a giocare e la simpatica idea che, da ora in poi, sotto le botole ci sono gli “squali” e non più il “cemento armato”. Tra le conferme, dicevamo, anche o forse soprattutto il campione in carica Nicolò Scalfi (video Mediaset).