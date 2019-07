A due passi…dal vincere 145.000 euro. La puntata di oggi di Caduta Libera, infatti, si è conclusa con Christian Fregoni riconfermatosi campione in carica. Il bagnino di Brescia, però, non ce l’ha fatta, per sole due risposte non date, a conquistare il potenziale bottino a tre zeri. Rivediamo, allora, l’intero momento finale di questo giovedì 25 luglio 2019, nel nuovo video Mediaset ufficiale.