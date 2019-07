Puntata numero 700 per Caduta Libera. Nell’appuntamento in onda questo sabato 13 luglio 2019, infatti, Gerry Scotti ha festeggiato, con tanto di torta in studio, l’importante traguardo raggiunto dal gioco di Canale 5, prodotto da Rti e Endemol Shine Italia e trasmesso in tv dalla primavera 2015. Il risultato? Dopo aver ringraziato gli addetti ai lavori e gli autori della trasmissione – tra cui figura anche il sempre nominato Alvise Borghi -, il conduttore ha poi dato inizio alla nuova “partita” del neo campione di nome Alessandro. Rivediamo, allora, il tutto, in replica, in questo video Mediaset ufficiale.