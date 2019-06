205.000 euro in fumo, la sfida con Valeria e gli ultimi “10 passi”. Questi i nodi centrali della puntata di Caduta Libera in onda sabato 8 giugno 2019, nel preserale di Canale 5. Dopo le “sofferenze” di ieri, infatti, oggi il super campione da Gerry Scotti ha fatto una nuova bella figura, anche se non è riuscito ad aggiudicarsi il cospicuo montepremi potenziale. Rivediamo tutte le sfide di stasera di Nicolò, in questo video Mediaset.