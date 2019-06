Il campione in carica Nicolò Scalfi “sfiora” l’ennesima vittoria a Caduta Libera. Questo, infatti, il gran finale della puntata in onda oggi, sabato 1 giugno 2019, nel seguitissimo preserale di Canale 5. Così, a separare Nicolò e i 35.000 euro del caso non sono altro che una botola “pronta” ad “inghiottire” il “campioncino” e una “maledetta” risposta che, alla fine, non arriva. Rivediamo, allora, l’intera puntata odierna del quiz, in questo video Mediaset ufficiale.