Giovedì 30 maggio 2019 puntata di Caduta Libera un po’ “difficile” per Nicolò. Infatti, dopo aver “regalato” una “vita” alla sfidante di turno, nei “10 passi” finali di oggi Scalfi non è riuscito a dare non poche delle risposte. Il campione in carica da Gerry Scotti, però, ci riproverà senz’altro domani, nel nuovo appuntamento col quiz; ieri, intanto a sostenerlo ci ha pensato anche l’Uomo Gatto. Nell’attesa, allora, rivediamo tutti i momenti odierni del gioco di Canale 5, in questo video Mediaset ufficiale.