Si apre con Scotti e i Carabinieri in studio tra il pubblico la puntata di Caduta Libera Splash di mercoledì 3 luglio 2019. Questo, infatti, quanto accaduto oggi, tra le altre cose, nel preserale di Canale 5, col campione Nicolò stavolta alle prese con la sua 85esima partita giocata in tv nel popolare quiz targato “Endemol Shine Italy”. Rivediamola, allora, in replica online, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset ufficiale.