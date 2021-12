Caduta Libera campionissimi sbarca in prima serata con il Torneo dei Campioni. Quando in tv? Chi sono i concorrenti che parteciperanno al game quiz condotto da Gerry Scotti ed in onda su Canale 5? Ecco tutte le news sul programma del preserale che è stato promosso e che, in attesa del Natale, ci terrà compagnia per quattro entusiasmanti prime serate da vivere con il fiato sospeso, domanda dopo domanda.

Caduta Libera quando in tv: le prime serate di Gerry Scotti

Caduta Libera approda in prima serata, ma quando va in onda in tv? Il programma di Gerry Scotti dal 16 dicembre 2021 terrà compagnia a tutti i telespettatori di Canale 5 per quatto entusiasmanti puntate che sicuramente terranno tutti con il fiato sospeso.

Cosa succederà? In puntata ci sarà un campionissimo che si sfiderà con altri campioni e con alcuni personaggi famosi. Di certo c’è che non vedremo Francesca Cipriani. Ormai la sua esperienza trash nel game quiz è passata alla storia, ma non si ripeterà perché la showgirl è rinchiusa nella casa del GF VIP. Eppure molti telespettatori avrebbero voluto rivedere: “Non ho capito il gioco, scusate interrompete!”

Molto probabile, invece, che rivedremo Alvin vicino a Gerry Scotti. Come concorrente si è dimostrato davvero molto valido e capace. Al pubblico è piaciuto. Darà filo da torcere ai campionissimi?

I campioni in gara a Caduta Libera

Nicolò Scalfi prima serata Gabriele Giorgio in seconda puntata Christian Fregoni in terza puntata Michele Marchesi in quarta puntata

Il primo (Nicolò) è passato letteralmente alla Storia. Fregoni è stato invece quello più amato dal grande pubblico e che ha ottenuto maggior fama. La partecipazione a Caduta Libera lo portarono a diventare ospite di Barbara d’Urso, ma soprattutto protagonista di una puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Perfino qui ci fu parecchio da ridere fra Fregoni e la Cipriani in piscina.

Michele Marchesi, invece, è il campionissimo dell’attualità, colui che nelle fredde serate di novembre ha vinto diverse puntate arrivando ad un gruzzolo di 205 mila euro.