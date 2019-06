Niente da fare, oggi a Caduta Libera, per il campione Nicolò. Nei “10 passi” finali di questo mercoledì 19 giugno 2019, infatti, il “campioncino” bresciano è caduto di nuovo nella botola posta al centro dello studio. Il motivo? Beh, negli odierni ultimi 3 minuti del programma di Canale 5, Scalfi non ha risposto ad un interrogativo che ha tirato in ballo anche Al Pacino. Qui il video Mediaset col momento in cui, da Gerry Scotti, si sfiora una nuova vittoria del valore di 80.000 euro.