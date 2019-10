Il sogno di Gabriele è anche quello di riposarsi un po’ ai Caraibi. Il campione lo rivela nella puntata di Caduta Libera di domenica 6 ottobre 2019, alla fine della quale il 33enne di Pesaro non porta a casa i potenziali 50.000 euro. Tutta ‘colpa’ di tre dei 10 passi finali di stasera, per cui una risposta non arriva: “Ambiente di cristallo in cui vivono rettili e anfibi“; “la parte più alta del cappello“; “la topiara è l’arte della…“. Ecco il video di Mediaset con tutte le risposte di oggi.