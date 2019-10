Il potenziale montepremi di oggi è di soli 10.000 euro, ma Gerry Scotti consiglia comunque al campione di Caduta Libera di giocare come se fosse per un milione. Purtroppo per Gabriele, però, stasera la caduta nella botola arriva perché non è in grado di rispondere correttamente a due dei nuovi 10 passi finali. Rivediamo, allora, l’intera scalata di questo martedì 8 ottobre 2019, con tutti i quesiti:

Appia, Aurelia, Salaria sono tre… (strade consolari); Una controversia piuttosto vivace (polemica); Fu amante di Medea (Giasone); Arte marziale coreana (Taekwondo); “L’uomo” secondo Musil (senza qualità); Italo Balbo (aviatore); E’ stata la prima “Signora Pina” (Liù Bosisio); Fu maestro di Giotto (Cimabue); I luddisti erano contrari alle… (macchine industriali); Esageratamente parsimonioso (sparagnino).